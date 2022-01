Posadas | Chofer de colectivos encontró una mochila con dinero en la unidad y rastreó a su dueño: «Se abrazaba por su billetera»

Carlos Bolocín es chofer de colectivos de la línea 121 en Posadas. Luego de un recorrido, el conductor se percató de la presencia de una mochila abandonada en uno de los asientos y fue entonces cuando descubrió dinero en su interior. Lejos de quedarse con ella, rápidamente buscó la manera de contactarse con su dueño.

«El 17 a la mañana, cuando llegué a la estación de transferencia, vi que un pasajero se olvidó una mochila y no sabía de quién era. En mi descanso esperé y nadie vino a reclamarla, entonces la revisé y tenía algunos papeles y plata en efectivo. Cuando miro el DNI, pertenecía a un señor mayor», relató.

Indicó que al no ser reclamada, dio aviso a su supervisor y luego se dirigió a la sede de la Policía en el barrio San Isidro de la localidad para que lo guiaran hasta la casa del sujeto: «Él no sabía ni dónde perdió la mochila», aseguró. Según precisó, el hombre de nombre Cirilo le agradeció infinitamente por el favor.

«Me emocionó casi hasta las lágrimas. El señor temblaba, pobrecito. Le dije que contara su plata, que no le iba a faltar ningún centavo, y lo contó. Estaba contento, se abrazaba por su billetera. Le dije que la guardara en su pantalón y me dijo que tenía miedo de guardarla en su casa porque vive solo», manifestó en diálogo con FM Santa María de las Misiones.

Posadas | Un chofer detuvo el colectivo en plena avenida Uruguay para asistir a la víctima de un accidente de tránsitohttps://t.co/1ybPjKHToU — misionesonline.net (@misionesonline) December 2, 2021

La historia de Carlos Herrera, el colectivero de la línea 7 de Posadas que entre bocinazos y aplausos dio su último recorrido como chofer

El chofer de colectivos Carlos Herrera manejó por última vez el recorrido de la línea 32 (ex 7) y se despidió así de su profesión tras conducir durante 26 años la misma línea de colectivos por las calles de Posadas. Carlos habló con Misiones Online y relató algunas de sus anécdotas como conductor de la emblemática línea, conocida por «recorrer toda Posadas».

En su último día de trabajo, su familia, amigos y compañeros le hicieron una despedida en la terminal de transferencia de colectivos, celebrando el fin de su etapa como chofer y lo recibieron entre carteles, aplausos y bocinazos luego de su último recorrido.

“No me esperaba que me reciban así, estoy agradecido con mi familia y amigos y estoy muy contento de haber trabajado durante 26 años ininterrumpidamente”, expresó Herrera, reconocido por todos como Charly. “Fue muy emociónate y no me quedan palabras de agradecimiento con ellos”, agregó.

“Voy a extrañar mucho porque esa empresa para mi es mi segunda casa”, aseguró Herrera y relató que durante estos años vivió muchas anécdotas que le formaron como persona y que “se llevará para siempre en el corazón”. colectivero de la línea 7 de Posadas

“Había gente que venía de otros lados y subía al 7 para conocer Posadas. Los chicos de la facultad que estudiaban turismo también hacían el mismo recorrido, así que me llevo un gran recuerdo en mi corazón”, expresó Charly.

Además, recordó que manejó durante este mismo recorrido cuando aún no había asfaltos en Posadas. “En ese tiempo el camino de tierra era bravísimo había lugares donde no se podía pasar y había que tener “muñeca” como se decía para subir esas arribadas”, relató. “Hay muchas historias en esa línea”, reflexionó el chofer recién jubilado.

La historia de Herrera llegó también a las redes, gracias a sus hijos y sobrinos que compartieron con orgullo imágenes del último día de trabajo de Carlos. Esto generó que millones de posadeños se comuniquen con él para agradecerle por sus servicios.

“Gente de la que yo no me acuerdo se comunicó para hablar conmigo, y me decían que viajaban conmigo cuando eran chicos y que también lo hicieron con sus hijos ahora de grandes”, señaló.

“Me saludaron unos chicos y me decían gracias por el aguante porque a veces no tenían la plata para el pasaje, pero igual les subía”, recordó.

Ahora que está jubilado, Herrera quiere dedicar todo su tiempo a su familia y a realizar tareas de la casa. “Lo que me queda ahora es disfrutar”, aseguró.