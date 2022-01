“No es el momento”: Carla Vizzotti rechazó que la vacunación contra el coronavirus sea obligatoria

La ministra de Salud tomó distancia de la iniciativa presentada por diputados del Frente de Todos. Además, anunció la compra de más de 18 millones de dosis de la inoculación de Pfizer.

Carla Vizzotti se mostró en contra del proyecto de ley presentado por un grupo de diputados del Frente de Todos para que la vacunación contra el COVID-19 sea obligatoria en la Argentina: “No es la obligatoriedad la solución para mejorar las coberturas. En Argentina tenemos coberturas muy altas y seguimos avanzando. No es necesario una ley desde lo regulatorio y desde el área técnica no creemos que sea el momento”.

Y agrego: “La forma de actualizar el calendario es con resolución ministerial que no hemos hecho porque no está dada la situación en relación a cuál es el escenario epidemiológico, la variante que va a circular y la población objetivo para incorporar una vacuna calendario y aplicarla a largo plazo. No la hemos incorporado y la convicción de saber que la incorporación de una vacuna calendario es para consolidar un derecho adquirido y que no dependa de la voluntad política. Hay un porcentaje que no se vacunó porque no podían acceder y ahora se está avanzando y hay un porcentaje que aunque sea obligatoria no se va a vacunar”.

Asimismo, luego de que la ANMAT aprobara la vacuna de Pfizer para chicos de entre 5 y 11 años, la ministra de Salud anunció que el Gobierno firmó una enmienda en el contrato con el laboratorio de Estados Unidos para comprar 18,6 millones de dosis nuevas. El arreglo original era de 20 millones de dosis y ahora se elevó a 38,6.

“La vacuna Pfizer es a partir de los 5 años porque es el registro del laboratorio y la división de las edades para los ensayos clínicos”, aclaró y detalló: ”Ayer estuvimos en una mesa de trabajo en la que trabajamos en las estrategias para mejorar coberturas de Covid-19 y de todo el esquema de vacunación porque son vacunas que pueden coadministrarse”.

Recibimos 15,3 millones de dosis destinadas a adultos y nos quedan recibir 5 millones para población pediátrica”, detalló Vizzotti tras reunirse con Alberto Fernández.

Además del contrato con Pfizer, la funcionaria indicó que hay arregladas 20 millones de dosis de 100 microgramos de Moderna que cuentan como 40 millones porque la vacuna que se utiliza como refuerzo es de 50 microgramos. Y recordó que siguen vigentes los contratos con Sputnik para recibir 10 millones de dosis más y 5 millones con CanSino, más el stock que hay de Sinopharm.

Por otro lado, descartó la exigencia de un pase sanitario para que los niños puedan concurrir a las escuelas, y dijo que si bien “se evaluó” esa posibilidad, consideró: “No es necesaria por todo el trabajo que estamos haciendo, la demanda de vacunas y el avance de la vacunación”.

También destacó que en la semana epidemiológica 2 hubo “387 fallecidos con tres veces más de casos, y durante el pico de la ola anterior casi 4.000″ muertos, en alusión comparativa con la cantidad de decesos de los últimos días, que hoy fue de 182.

Vizzotti señaló que se ha registrado “un descenso en el número de casos” de coronavirus y que los indicadores que marcan esta desaceleración “son favorables y optimistas” y precisó que también se han producido “menos fallecimientos con tres veces más de casos” que en los picos de la ola anterior.

“Si bien esta variante es más transmisible y menos letal al aumentar el número de casos el número de internados fallecidos va a aumentar. Hay que ver la proporción con respecto a la cantidad de casos y eso es bien diferente. Los internados tienen menos necesidad de respirador”, detalló.

Sobre el final, recordó que lo recomendado en la Argentina es esperar tres meses para darse la tercera dosis si una persona tuvo coronavirus: “La inmunidad que genera la infección es como un refuerzo para el sistema inmune. No le va a hacer mal a alguien si recibe la vacuna, pero como la enfermedad es un refuerzo, la recomendación es esperar tres meses para que sea efectiva la dosis y tenga más protección durante más tiempo”.