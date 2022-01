Boca: Darío Benedetto llegó a la Argentina y en su arribo contó como se gestó su vuelta: «Lo llamé a Roman y le dije que quería volver»

Boca rompió el mercado, Dario Benedetto ya está en el país para vestir la camiseta del Xeneize. Tendrá su segundo ciclo en el conjunto de la Ribera y firmará un contrato por tres años.

Darío Benedetto, llegó a la Argentina desde España para convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors y tendrá su segundo ciclo con la camiseta Xeneize.

En su arribo a Ezeiza, habló sobre su vuelta a la argentina y como lo recibieron los hinchas, “siempre me supera boca” dijo en su arribo, apenas llegó a la zona de arribos internacionales y los hinchas se abalanzaron.

En el día de hoy el delantero comentó como va a seguir su actividad, “ahora tendré que hacer la revisión médica y después firmar el contrato, pero va a salir todo bien”. Firmará un contrato por las próximas tres temporadas con la camiseta de Boca.

En cuanto a cómo se gestó su retorno al Xeneize, Benedetto dijo, “siempre se extrañó el club, en junio del año pasado me llamó Román pero le dije que no era el momento, quería probar España porque estaba la oferta del Elche. Pero no era lo que esperaba y lo llamé a Román y le dije que quería volver”.

El Pipa dejó Boca a mediados del 2019, y con respecto a su salida en ese primer ciclo dejó un mensaje a los hinchas enojados por su partida. “A los hinchas le digo que se pongan en mi lugar, tenía 29 años y podía jugar en Europa, pero no me arrepiento.”

“Estoy muy bien físicamente y mentalmente. Yo dije que si volvía a boca no era para estar mal desde lo físico y estoy al cien, vengo a competir” dijo el delantero, que después de Martín Palermo tiene uno de los mejores promedios de gol con uno cada 118 minutos.

El ex atacante de Arsenal de Sarandí no le escapó a hablar de la séptima, “el objetivo de los hinchas y del consejo y el mío es ganar la Copa Libertadores”

“La diez de boca no me la pondría, es muy grande”, fue la respues cuando le preguntaron si usaría esa camiseta ya que desde que se fue Tévez quedó bacante. Y teniendo en cuenta que estamos en un año mundialista habló de poder formar parte del equipo de Lionel Scaloni, “la selección no, recién llego y mi mente está en Boca”.