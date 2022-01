Altas y bajas de tensión eléctrica en Misiones, ¿Cómo afecta a los electrodomésticos? ¿Qué se puede hacer en caso de daños y cómo prevenirlos?

Las altas y bajas de tensión en la energía eléctrica ocurrida en los últimos días ha provocado la preocupación de varios usuarios por la posibilidad de daños en los artefactos eléctricos, Misiones Online consultó con especialistas para saber cómo afecta a los artefactos, que se puede hacer en caso de daños y cómo prevenirlos.

Algunos de los artefactos más sensibles a las altas y bajas de tensión eléctrica en Misiones, y más necesarios en esta temporada son los aires acondicionados y las heladeras, por eso en la consulta con el especialista, Héctor Brambilla de la empresa Aires del Sur, contó que, “todos los días recibimos consultas”, por artefactos dañados.

El especialista explicó que esta variación en la tensión puede provocar, son “el mal funcionamiento de los motocompresores, daños en las placas electrónicas, arrancadores, capacitores, y la demanda de servicios en estos días se triplicó, justamente por estas fallas”.

Desde la empresa, aseguran que instalan muchos equipos de aire acondicionados y realizan la cobertura de garantía y el servicio técnico de muchas marcas, para solucionar estos problemas, lo que hacen es “en cuanto a resolución, si el equipo está en garantía, nosotros que somos service de varias marcas, los tomamos en garantía, por única vez. Después, si persiste la falla, el usuario tendrá que reclamar en algún otro medio”.

Brambilla también se refirió a los valores para reparar estos artefactos tras un desperfecto a causa de la energía, «son amplios, por ejemplo, cambiar un capacitor puede salir entre los 5.500/6000 hasta 8000 mil pesos. Un motocompresor, si se quema, solamente el compresor tiene un costo de 18 mil pesos. Más mano de obras, más gas, más todo eso”.

El especialista recordó como recomendación para proteger los electrodomésticos, desenchufarlos cuando se notes estas variaciones en la tensión, y “cuando se vea que el equipo no arranca hay que desconectarlo porque se puede causar un daño serio al aparato, porque las vibraciones rompen cañerías, y se tiene pérdidas de refrigerantes”.

Mientras que la baja tensión hace que se recalienten los compresores, los arrancadores de las heladeras y así estamos en una situación bastante caótica en lo que es la energía entonces tenemos que sumar recaudos para proteger nuestras cosas”.

Variación de tensión: Cómo y ante quién reclamar por electrodomésticos dañados

Desde defensa al consumidor señalaron que si los artefactos del domicilio sufren daños por las altas y bajas en la tensión se puede realizar un reclamo a la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica.

En este sentido, Alejandro Garzón Maceda, directos de Defensa al Consumidor señaló que, “si el perjuicio del producto ha sido causado por una variación de la energía que depende del proveedor, tengo derecho de efectuar el reclamo por la reparación del bien”.

Además, el funcionario detalló los pasos a seguir para hacer este reclamo, “lo primero es tener el informe de un técnico, que diga cuál es el perjuicio del bien y cuál ha sido la posible causa de ese perjuicio, y con eso, siendo el titular de la conexión se debe presentar ante Emsa para efectuar el reclamo del arreglo del bien. Ahí se va a disparar el procedimiento interno administrativo para reconocer o no la reparación”.

Pero, además, informó que, si la persona no está de acuerdo con la resolución de la empresa o no obtuvo respuestas, o la empresa “se niega a aceptar el reclamo, con la misma documentación, ( la boleta de la luz y el informe de un técnico donde informa el perjuicio y el posible costo del arreglo), se debe presentar una denuncia en Defensa del Consumidor, nosotros le vamos a generar un expediente, se le va a citar a la empresa a una audiencia y luego de la audiencia se verá si se llega o no a un acuerdo”.

Además, Garzón Maceda informó que por el momento no han tienen expedientes armados con este tipo de reclamos por parte de personas que hayan sufrido algún desperfecto en sus artefactos, aunque agregó que es posible que, “si hay mucha alta y baja en la tensión, se haya dañado algún electrodoméstico y la empresa no haya reconocido el arreglo probablemente tengamos alguna denuncia”.

Opciones del mercado para cuidar los electrodomésticos

Ante la situación que se vive en los distintos domicilios por las altas y bajas en la tensión, para prevenir los daños en los artefactos del hogar, en el mercado existen variadas opciones para la protección de los mismos, en este sentido Daniel Ramírez, gerente de obras de Electro Misiones, informó sobre los distintos dispositivos y su utilidad.

“En el mercado existen componentes que hacen que la tensión que viene variable por determinados motivos, puedan llegar a estabilizarse en cierto rango más permisivo para que no se dañe el electrodoméstico”, puntualizó el especialista.

Las opciones son variadas, “viene en distintos modelos, hay para distintas potencias”, puntualizó Ramírez.

El especialista realizó una diferencia entre los tipos de artefactos del hogar a proteger, indicó que “hay productos que están pensados para una potencia más elevada, esto es y para los distintos tipos de cargas, hay que diferenciar lo que es un lavarropas o heladera que tienen un motor o un televisor o computadora que es electrónica”.

Por ejemplo, en la casa de ventas de artículos de electricidad es posible encontrar, “un estabilizador que está en el orden de los 8 KVa de potencia, que puede costar entre 50 o 60 mil pesos. Son productos que pueden resultar caros en una primera impresión, pero si la situación amerita que lo tenga que poner porque la tensión en toda la zona es un poco difícil, no es tanto”. Este es un dispositivo que puede mantener una tensión uniforme en “toda la vivienda”.

También existen otros dispositivos, como aquellos que son similares a un adaptador y pueden ser colocados “en cada tomacorriente para proteger y estabilizar la tensión de un solo electrodoméstico, y ofrecen una entrega de energía mucho más estable que si no lo tuviera. Estos adaptadores o estabilizadores pequeños oscilan, dependiendo de las marcas y de la prestación, desde los 1300 pesos y los más sofisticados pueden alcanzar a los 4 mil pesos”.

Por último, Ramírez explicó que también hay “otro dispositivo que va instalado en el tablero principal y controla una determinada cantidad de circuitos”, y aclaró que, “no se debe confundir con el que es para toda la casa, la potencia que brinda es más bien baja, y debe ser instalado por un electricista. Tiene un valor aproximado a de los 5 o 6 mil pesos dependiendo de la marca”.

“El consejo es tener una instalación eléctrica segura, no ampliar las potencias en la casa sin antes verificar que la sección de los conductores sea la correcta, que las protecciones sean las correctas y que siempre este de la mano de alguien especializado en el tema”, concluyó el especialista.