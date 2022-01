Calor extremo en Misiones | El fenómeno de “la niña” podría seguir hasta el comienzo del otoño

El calor extremo en Misiones se siente y todo el país con temperaturas que superan los 40ºC durante toda la semana. La sequía, el calor y la falta de lluvias seguirán hasta el inicio de la estación de otoño por lo que descartan un alivio en las altas temperaturas.

El meteorólogo Favio Cabello expresó que durante todo el mes de enero habrá máximas de entre 38º C y 41º C en la región.“El calor seco va a seguir por los próximos días en esta segunda quincena de enero, no va a cambiar mucho, algún que otro chaparrón o tormenta seguramente vamos a tener, pero a nivel general las precipitaciones van a ser deficitaria y van a continuar así”.

El calor y la falta de lluvias es consecuencia de lo que conocemos como el fenómeno de “La niña” y según el experto recién va a desaparecer para la temporada de otoño. “El resto del verano para la República Argentina en general, las precipitaciones van a ser deficitarias, las temperaturas altas, especialmente en el norte argentino”, explicó.

La zona central del país recientemente ha recibido un frente frío y con lluvias que va a llegar a la provincia de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, pero Cabello aseguró que el litoral no tendrá esa suerte.

Tal vez te interese leer: “La sequía está arrasando con todo” dijo Villasanti, presidente de las Ferias Francas de Posadas

Por otro lado, respecto al inicio de la segunda quincena de enero, entre jueves y viernes la ciudad de Posadas podría tener algunos chaparrones en horas de la tarde. “Con tanto calor se produce la evaporación en la superficie, el aire se eleva, se expande y se enfría. Se forman las nubes de verano que forman estos chaparrones pero así como son fáciles de producir también lo son para disiparse” explicó Cabello. Respecto de estos chaparrones próximos, dijo que pueden ser intensos, hasta con caída de granizo.

La luna roja

Muchos se han preguntado por qué el fenómeno de la luna roja en horas de la noche y la explicación es tan simple como grave. Según explicó el meteorólogo “la luna se vuelve borrosa por el humo, por la tarde también van a ver el sol rojo porque hay mucho humo de incendios en campos de Corrientes y en Paraguay”.

La explicación científica del fenómeno tiene que ver justamente con la partícula sólida de ceniza donde se refracta la luz roja en un ángulo de ciento ochenta grados. “Cuando lo miramos de manera horizontal, lo vamos a ver”, cerró Cabello.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/01/01-19-Rep-Favio-Cabello-enero-con-maximas-de-40-repaso-7.34.mp3

Favio Cabello – Radio República