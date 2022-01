Paula Parra, sobreviviente de la tragedia del Paraná, a 12 años del hecho: «Cuando estaba bajo la barcaza no sabía si me hundía o salía»

Paula Parra es una de las sobrevivientes de la tragedia del Paraná, hecho ocurrido hace ya 12 años. Dialogó con MisionesOnline TV para contar cómo se vivió el día del hecho que se cobró la vida de varias personas a causa de un accidente con una barcaza del lado paraguayo del río.

El pasado domingo 16 de enero, se cumplieron 12 años de la tragedia del Paraná. La 80º edición de la competencia bautizada como el “Cruce del Paraná”, terminó con 8 fallecidos. Paula Parra, una de las sobrevivientes, contó en primera persona su experiencia y mencionó los detalles de la dura jornada.

Mauro Patricio Bacigalupi, Víctor Sessa, Fernando Solé Mases, Eugenio Raúl Seró, Sebastián Ruzecki, Nicolás Levequi, Manuel Leiva, y Luis Saide, perdieron la vida en el día más doloroso de la historia del deporte misionero.

Parra contó cómo vivió ese trágico día: “Ese 16 de enero del 2010 comencé el día con la inscripción. Luego, subí a la lancha para pasar a Paraguay donde se largaba la competencia. Allá notamos que el río estaba un poco picado. Hicimos la entrada en calor y después nos explicaron cómo iba a ser la competencia”.

Ya en las aguas del río Paraná, señaló que “mientras nadaba siempre miraba a mi piragüero con quien yo entrenaba junto a sus hijos. Sin embargo, en un momento se me perdió de vista a Luis (su piragüero) pero le vi a su hijo Federico con su piragua remando en sentido contrario a la competencia y eso me sorprendió y dejé de nadar. Asimismo, en ese instante miré hacia mi derecha y ya tenía la barcaza encima”.

En ese sentido, aseveró que se desesperó y expresó: “Le comencé a gritar a Federico para que él me tire el salvavidas modelo rosca. Cuando lo agarro, lo puse al lado de mi cabeza ya que las olas y la corriente me pegaban contra la barcaza. Por ende, reboté hacia atrás varias veces. En ese entonces estaba como en el frente de la barcaza y reboté hasta quedar entre medio de dos barcazas. Ahí, la corriente era mucho más fuerte y el salvavidas se me fue y me hundí… hasta el punto que miré hacia arriba y vi una soga, me sostuve de ella y me quedé quieta un rato”.

En ese aspecto, recordó “con el corazón a mil”: “El momento que estuve abajo del agua fue muy desesperante y lo único que pensaba era que estaba por morir porque encima cuando tenía 17 años no sabía que eso era una barcaza. Yo creí que era un barco que me chocaba”.

“Se sentía que era como un chupón porque cuando entré en el medio de las dos barcazas, eso era una succión porque me llevó directo a estar abajo del agua por un tiempo indefinido, detalló Paula Parra. “Lo único que pensé fue en Dios pedí para no morirme ese día y gracias a Él logré salir”, expresó con Fe.

Una vez que logró salir, Mauro Bacigalupi junto a Amore, le sacan del lugar con una moto de agua y la llevan con Prefectura. “Los oficiales me llevaron a una lancha la cual hacía los rescates. Yo fui una de las primeras”, dijo.

Por otra parte, contó: “Yo amo el agua así que como soy profesora de educación física, doy clases en el agua todos los veranos. En el 2013, me recibí de guardavidas. Por ahí en los primeros años después de la tragedia, tenía algo de temor al río en los días en los que había mucho viento”. Actualmente, Paula Parra tiene 29 años y hoy puede contar la historia en primera persona.

Para finalizar, expresó: “La verdad que no hay palabras para decir sobre lo sucedido. Hoy en día soy afortunada de poder contar que logré encontrar la soga, me salvé y me rescataron. Sin embargo, hay otras familias que el 16 de enero del 2010 fue el peor día de sus vidas. Era una tragedia que se podía evitar porque ese día, en el momento de la largada de la competencia, no estaba en óptimas condiciones ya que había mucho viento, el río estaba algo picado y las barcazas no estaban señalizadas. Nadie nos dijo eso, es decir, que estaban esos botes”.