Pádel | El joven Facundo López la nueva promesa misionera que busca triunfar internacionalmente

El pádel misionero sigue creciendo y el misionero Facundo López buscará triunfar internacionalmente. Hoy en día es número 6 en México, campeón mundial sub 18 con Argentina y también a nivel Panamericano.

El joven misionero de 17 años, Facundo López, es la promesa misionera en el mundo del Pádel argentino. El deportista reside en México y compite en el ATPP de aquel país.

Si bien el jugador dio sus primeros pasos en Misiones, su padre Luis, explicó que una academia de la provincia de San Luis le ofreció mudarse al país azteca “el año pasado enviaron una invitación desde Mundo Pádel, en la cual estuvieron en contacto directo con empresarios de México y así fue como surgió este proyecto”.

Facundo fue junto a otro deportista de San Luis, para competir y formar dupla de juego. Luego de un tiempo su pareja de equipo regresó al país y el misionero debió reconvertirse como jugador y acoplarse a otro jugador para hacer pareja.

Facundo actualmente se posiciona 6to en el ranking de mexicano y buscará seguir escalando a nivel internacional “los torneo estaban parados por la pandemia, yo me fui en diciembre de 2020, luego de tres meses arrancaron los torneos y comenzaron a competir en el circuito ATPP que es el torneo nacional de dicho país”.

Facundo actualmente se posiciona 6to en el ranking de mexicano y buscará seguir escalando a nivel internacional. Además del torneo nacional mexicano compitió representando a nuestro país “Después de los torneos nacionales, pude disputar el panamericano y el mundial de menores que gracias a dios me fue excelente”

En cuanto al panamericano agregó “ fue un sueño porque es la primera vez que me convocan a mi desde la selección argentina para jugar con mayores, siento que es muy satisfactorio para mi y para mi familia”.

Ambos campeonatos se llevaron a cabo en México por lo que resultó una facilidad para el deportista “el mundial fue increíble, no sabía si podía jugarlo y después salir campeón fue algo increíble que no me lo esperaba, una experiencia única, fue mi mejor año sin dudas”

El misionero destacó que el deporte en el país azteca tiene sus diferencias con el argentino y sobre todo con el pádel español de primera categoría “recién está arrancando en México los jugadores de nivel allá son argentinos y estamos arrancando los circuitos ATPP pero todavía tiene diferencias deportivas con el circuito de acá de Argentina y de España” soltó

Deportivamente el misionero tiene como meta a futuro seguir creciendo y para ello jugará APT internacionales. Su sueño, según comentó, es poder llegar a disputar el World Pádel Tour.

En cuanto a sus referentes principales comentó que su ídolo siempre fue Belasteguín, y hoy en día su referente es Agustín Tapia, ambos argentinos.

Su padre expresó que se siente muy contento por el presente de Facundo “es un orgullo muy grande para uno como padre, somos una familia que la peleamos desde siempre, lo acompañamos desde que tenia 12 años”

Asimismo, Facundo comenzó su carrera junto a Leo Augsburguer, hoy número 1 de Argentina.

Luis añadió también la dificultad que le generó como padre tener que estar separado de su hijo “tuve que dejar a mi hijo a 11mil km de mi casa, con apenas 16 años en un lugar donde no conocía a nadie, y me tome el tiempo para conocer la gente del club, los mexicanos son gente muy maravillosa y nos han atendido muy bien” sostuvo.

Los logros de Facundo no solamente se dieron en lo deportivo durante el 2021 sino también en lo educativo. El deportista logró culminar sus estudios secundarios durante la pandemia y de forma virtual. Pero como si esto fuera poco, no solamente se recibió sino que lo hizo cursando en una escuela de Andresito.

La joven promesa expresó que el Pádel sigue evolucionando en la provincia y también en todo el país “están teniendo un gran nivel” dijo. Así también reconoció el presente de su colega Augsburguer “Leo es el mejor de argentina y eso habla mucho de nuestra provincia”

Por último, Facundo expuso que la semana próxima comenzará los entrenamientos. La pretemporada la realizará en Posadas junto al número 1 de Argentina. En marzo viajará a Paraguay para sumarse a un APT internacional y luego regresará a México.