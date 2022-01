Liga Nacional 2022 | Esta noche OTC recibirá a Unión de Santa Fe con el objetivo de volver a la victoria

Esta noche a las 21:00, OTC recibirá a Unión de Santa Fe en el marco de su partido número 17 de la Liga Nacional de Básquet 2021/22. El conjunto misionero cayó en su último partido ante Platense y hoy buscará una victoria ante el Tatengue.

OTC recibirá a Unión de Santa Fe en la Capital del Monte con la ilusión de volver a triunfar para darle una alegría a los hinchas celestes. El conjunto dirigido por Fabio Demti en su último encuentro perdió por 87 a 79 de local y por ello, ahora frente al Tatengue buscará dar vuelta la página para no tener un saldo negativo en la liga.

Cabe aclarar que el Celeste obtuvo dos puntos frente a San Lorenzo ya que el Ciclón no se presentó al partido por numerosos casos de Covid-19. Asimismo, OTC se ubica en la posición 11 con 24 unidades ya que hasta el momento consiguió ocho victorias y ocho derrotas.

Por otra parte, Unión de Santa Fe viene de ganarle al pentacampeón de la Liga Nacional por 75 a 58. En lo que va del 2022, jugó dos encuentros uno frente al Ciclón y el otro frente a Boca, partido que lo perdió por 90 a 67.

En ese aspecto, el Tatengue se ubica en la posición 14 con 22 unidades. OTC, Unión, Peñarol de Mar del Plata y La Unión son los equipos con más partidos disputados con 16.

Liga Nacional | OTC venció a San Lorenzo sin jugar, enterate el motivo

El pasado viernes, el conjunto obereño debía abrir el año ante el pentacampeón del básquet nacional. Sin Embargo, OTC venció a San Lorenzo sin jugar y sumó sus primeros dos puntos en el 2022. Enterate el motivo.

OTC venció a San Lorenzo sin jugar y obtuvo dos puntos importantes. Esto se dio ya que el equipo del Ciclón está diezmado por los casos de Covid-19 y no pudo presentarse al partido que se debía jugar esta noche en tierras misioneras. Por otro lado, el Celeste tiene un solo contagiado y es Nicolás De Los Santos, por lo que tiene a casi todo el plantel a disposición para afrontar los partidos de la liga.

Los casos positivos de coronavirus aumentan en todo el país y claramente afecta al mundo deportivo. San Lorenzo a través de un comunicado avisó que no iba a presentarse a jugar por la cantidad de casos positivos. “En los testeos previos a las prácticas, se han registrado 22 casos positivos, entre jugadores y staff técnico. Los contagiados se encuentran bien y asintomáticos, siguiendo las indicaciones del cuerpo médico”, señalaron desde la cuenta de Twitter de básquet CASLA Básquet.

Por tal motivo, Asociación de Clubes (AdC) dictaminó que OTC ganara el partido y por ello le otorgarán dos puntos para la tabla de posiciones de zona única. Asimismo, el Celeste tiene 8 victorias y 7 derrotas con 14 partidos jugados y uno ganado por “escritorio”. De esa forma, OTC quedó décimo con 23 puntos

En cuanto a San Lorenzo, en la tabla quedó séptimo con 21 puntos tras 8 triunfos y 5 derrotas. Según Mundo Azulgrana, el equipo de Boedo mediante la carta firmada por su presidente, Horacio Arreceygor, pidió la postergación de los partidos frente Oberá (se debía disputar hoy en Misiones) y Comunicaciones (domingo 9). Sin embargo, en horas de la mañana, la Liga Nacional no tuvo un buen gesto y “ya le dio por perdido el partido a San Lorenzo” publicando un “Oberá 20 – San Lorenzo 0”. No cayó bien eso debido a que no tuvieron respuesta alguna desde el seno interno de la Liga.

