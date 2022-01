Una actriz de Puerto Libertad denunció a un productor audiovisual por abuso sexual y maltrato

Este viernes, a través de las redes sociales, una joven actriz, oriunda de la localidad de Puerto Libertad, denunció a un productor audiovisual misionero por acoso, maltrato y abuso sexual.

“Desde la AAA Misiones repudiamos los hechos de acoso, abuso y violencia ejercidos por el técnico misionero Julio Noguera en distintas producciones audiovisuales”, expresa parte del comunicado publicado por la Asociación Argentina de Actrices y Actores.

“Nos manifestamos en total repudio, este es uno de los tantos casos en que se manifiestan los mecanismos de violencia dentro de la actividad audiovisual”, expusieron desde Mutar (Mujeres y diversidades trabajadoras del audiovisual en red) ya que se sumaron al repudio.

En ese sentido, dicha publicación va acompañada de la copia de la notificación policial del Juzgado de Familia y Violencia Familiar Dos de Puerto Iguazú. La misma impone lo que sería una restricción perimetral por un año al productor audiovisual hacia la actriz que denunció.

“No creo esas cosas de año nuevo vida nueva pero siento que en este año específicamente debo desearme a mí misma un montón de cosas para tener en claro que esquemas no repetir”, expresó la joven denunciante.

“Me deseo que me valoren por mi trabajo y lo que valgo, que me contraten por mi valor laboral y no por mi cara, que ningún jefe me vuelva a presionar para que sonría. Me deseo que ningún ex chongo me contrate para tenerme bajo control. Me deseo poder tener control de mis horarios, de mi estadía, de mi cuerpo. Para que ninguna persona vuelva a aprovecharse de mi vulnerabilidad”, agregó.

Luego, la acusación se agravó ya que la joven señaló: “Me deseo no tener que co… a mi jefe para que no me maltraten laboralmente. Me deseo no ser más violada, manipulada y me deseo sin miedo. Me deseo no tener que volver a pisar la comisaria para que otra persona no me lastime más. Deseo también haber reaccionado antes de tiempo. Haberme dado cuenta de que la persona a quien quería, de que Julio Noguera no me cuidaba cómo decía hacerlo”.

“Deseo no estar todos los días con el miedo de que pueda aparecer todo el tiempo. No llorar con cada foto o cada recuerdo que me remonte a él. Deseo no volver a dormir en la cama en la que me penetraron mientras lloraba, deseo que no hubiera estado tan sumido en las drogas que se hubiera dado cuenta”, sostuvo.