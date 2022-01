Javier Milei sorteó su sueldo entre más de 1 millón de inscriptos: ¿Quién fue el ganador?

Javier Milei sorteó su primer sueldo luego de prometerlo durante la campaña, el ganador expresó que se inscribió un día antes. El acto se realizó en Mar del Plata y contó con la participación de más de 1 millón de personas.

El diputado había prometido durante su campaña que donaría su primer salario y ayer cumplió. Para participar de este sorteo los interesados debieron inscribirse previamente a través de una página web y en total participaron más de 1 millón de personas.

El acto se llevó a cabo en “Playa Grande” un parador de Mar del Plata y quien llevó a cabo la presentación junto a escribanos fue Karina Milei. Además tres testigos, que certificaron el procedimiento, y anunciaron que el ganador fue Federico Hugo Nacarado, que tiene 40 años y se registró el martes por la noche.

«A mí me anotó mi mujer porque si hay un concurso hay que anotarse”, comentó Nacarado. Asimismo añadió en dialogo con otros medios nacionales que en su familia son Kirchneristas «Milei empezó bien y cumplió, supongo que lo hace por marketing, le sirve a él y a nosotros también así que no me quejo» expresó

El evento fue transmitido por el canal de YouTube y la cuenta de Instagram del economista. Al momento de nombrar al ganador, desde La Libertad Avanza sostuvieron que «si no aparece en diez días hábiles se vuelve a sortear la misma dieta».

El diputado libertario confirmó ante las consultas que el monto a sortear será de $ 205 mil y explicó que está por debajo de lo que actualmente percibe de bolsillo un legislador nacional porque asumió el 10 de diciembre y, por lo tanto, su primer sueldo no es de un mes entero sino de 20 días.

El funcionario posteó en su instagram horas después en relación a lo ocurrido y dijo “Hola a todos, la casta está aterrada, más de un millón de inscriptos, la libertad avanza, viva la libertad carajo”.

Días atrás, Milei explicó que, sin el dinero de su dieta de diputado, vivirá de sus conferencias y de sus libros, y explicó los motivos del sorteo.

«Ese dinero es mío, puedo hacer lo que se me da la gana. Implica gastarla como la puede gastar cualquier otro diputado, o quemarla en una plaza, o lo que puedo hacer es buscar una forma para que ese dinero que se le robó al pueblo, vuelva al pueblo. Ese ingreso existe porque te lo robaron por la fuerza, porque no pagás voluntariamente los impuestos. Es un dinero mal habido, se lo quiero regresar al dueño», argumentó.

(Fuente A24)

¿Por qué el Gobierno nacional abrió una investigación por el sorteo?

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que depende de la Jefatura de Gabinete, publicó en su web oficial una nota del diario La Nación donde se señala que el último lunes inició una investigación de oficio para determinar si el concurso de Milei infringió la Ley de Protección de Datos Personales.

Según explicaron el sitio web del sorteo no informaba la política de privacidad de la base de datos. Además, señalaron, ni Milei ni la consultora Rom -a cargo del diseño de la página, según informa la web- se encontraban inscriptos en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Tampoco se informaba el destino que se le daría a la base de datos después del sorteo ni cómo podían ejercer los ciudadanos los derechos de control que la ley les otorga.

(Fuente Chequeado)