Emergencia Agropecuaria en Misiones: los productores ya tienen acceso a los créditos a tasa cero

El Ministerio del Agro y la Producción comunican que en el marco del Plan de Asistencia por Emergencia Agropecuaria en Misiones, se encuentra abierta la convocatoria para presentar solicitudes de acceso a las diferentes líneas crediticias a tasa cero, destinadas a la recuperación y asistencia del sector.

El Plan de Asistencia por Emergencia Agropecuaria, presentado el pasado lunes por el gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad y el gabinete productivo, ya se encuentra operativo para la presentación de las solicitudes de acceso a las líneas de financiamiento disponibles.

La provincia de Misiones está en una emergencia agropecuaria, la cual se da a nivel país, tratándose de una combinación muy fuerte de periodos de sequías, déficit hídrico y altas temperaturas, afectando fuertemente a nuestras producciones.

Martín Ibarguren, subsecretario de Planificación y Financiamiento Rural comentó que “Ya hemos tenido charlas con distintos productores, sus cooperativas y asociaciones y necesitamos tomar medidas al respecto para que las perdidas no sean tan grandes”.

El gobernador, Herrera Ahuad, el pasado lunes ha anunciado un programa que tiene que ver con la entrega y el acceso a créditos a tasa cero por un lado y por el otro, en relación con la entrega de equipamientos, bombas, mangueras, para poder acceder al riego.

“Una de las consultas que más nos están haciendo es por el tema de los créditos, son 75 millones que tenemos en cartera y, para cada productor son 100 mil pesos. El acceso a los créditos es bastante fácil y la operatoria es sencilla, no se necesita garantías, es a sola firma, pero si se requieren algunos trámites”, expresó.

Por un lado, está disponible una línea bancarizada, que otorga un monto de $100.000 que pueden ser devueltos en 48 meses y, tienen un periodo de gracia de 12 meses. La segunda línea, de crédito no bancaria, también tiene un monto de $100.000 pero, a ser devueltos en 24 meses, con el mismo destino, es decir hacer inversiones en las chacras para mitigar y adaptarlas al cambio climático.

En cuanto a los requisitos para poder acceder a los créditos, explicó “Primero que nada hay que ser productor, estar afectado, el certificado se lo entregan en el Ministerio”. Los trámites no se realizan en el Ministerio sino que se puede hacer en los Municipios, no es necesario que los productores se acerquen a Posadas. “Se comunican con nosotros y enviamos a algún técnico o el Municipio hace el trámite. No se dan muchas vueltas porque sabemos que la situación es alarmante y nuestros productores necesitan respuesta”.

El mensaje del Gobernador fue claro, tienen que ser trámites ágiles para poder resolver problemas al instante como la transmisión de agua a los cultivos. “Tenemos entregados entre 4 o 5 millones de pesos, ya se han monetizado y se han hecho las inversiones. Es muy importante el acompañamiento del Ministerio, no solamente para que las situaciones sean adecuadas, sino porque necesitamos pensar en acciones a mediano o largo plazo en las chacras para adaptarlas y mitigar el impacto de fenómenos que son cada vez más frecuentes”.

Destacó que cada vez más frecuentemente vamos a tener sequías y déficit hídrico y a su vez, altas temperaturas, por ello es muy importante que se tenga un plan de adaptación en las chacras para mitigar los efectos del cambio climático.

#Agro La Federación de Asociaciones Rurales solicita la emergencia agropecuaria para Misioneshttps://t.co/raiIQ1mb6l — misionesonline.net (@misionesonline) January 8, 2022

Comparado con el resto del país, somos una provincia privilegiada que hace 20 años tiene políticas públicas en la defensa de la masa boscosa, lo que es sumamente importante para mitigar la cuestión de altas temperaturas, pero también la parte hídrica, entendiendo lo que significa el ciclo del agua. “Mientras sigamos teniendo chacras que combinen algo de monte con producción agropecuaria, nuestros suelos se van conservar y mantener la humedad. Todavía queda mucho para hacer, como sistematizar los suelos productivos”.