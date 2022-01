Botulismo en Andresito | Recuerdan la importancia de comprar alimentos avalados por sanidad y en el caso de fabricarlos de forma casera, «cumplir con todos los tratamientos técnicos básicos»

Tras las muertes e internaciones de varias personas con síntomas compatibles al botulismo en Andresito, Ana María Paredes, ingeniera y directora general de Control Alimentario y Fiscalización Urbana, aseguró que esto se podría haber evitado si se respetan todas las condiciones de higiene y sanidad al momento de elaborar y envasar productos alimenticios.

En comunicación con Misiones Online, la ingeniera a cargo de este área que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Humano de Misiones, recordó que hoy en día es completamente evitable que las personas se contagien y mueran de botulismo.

“El alimento es un vehículo que puede contener bacterias y si no son bien preparados y producidos con todos los aspectos higiénicos y sanitarios que requieren, pueden dar lugar al crecimiento y desarrollo de estos agente patógenos que producen una toxina sumamente letal y es muy grave lo que se genera en consecuencia por la ingesta”, explicó Paredes.

“Muy pequeñas cantidades de la neurotoxina que elimina la bacteria puede provocar grandes desastres como lo que ya conocemos en Andresito”, alertó la ingeniera.

Qué es el botulismo Botulismo en Andresito

Paredes explicó que es una enfermedad transmitida por alimentos (ETA), causada por una bacteria patógena que al ser ingerida produce esta serie de sintomatologías que experimentaron algunas familias en Comandante Andresito y que sin dudas puede llevar a la muerte.

Estas bacterias presentan características muy particulares y diferentes, pero todas coinciden en el hecho de que son de alto estado de latencia. Esto quiere decir que “esperan a que las condiciones sean propicias para su posterior desarrollo”, señaló.

Una vez que se desarrollan,comienza la vida activa de las bacterias y es ahí donde eliminan su toxina y dañan gravemente al ser humano.

“Por eso hablamos de intoxicación porque lo que enferma es la sustancia tóxica producida por la bacteria y no la bacteria en sí”, agregó Paredes.

Cómo evitar el botulismo Botulismo en Andresito

La única forma de evitar esto es respetar y conocer los tratamientos técnicos que se requieren a la hora de preparar y envasar alimentos como embutidos o en conservas. Se refiere puntualmente a la temperatura y al tiempo mínimo de cocción. Sólo cumpliendo con esto se impide el crecimiento de bacterias y su posterior eliminación de toxinas.

Además, reveló que las conservas caseras por ejemplo tienen un tratamiento térmico que debe ser respetado justamente para evitar que se desarrollen estas bacterias. Uno de los requerimientos en este sentido es que sean elaborados a una temperatura superior a los 125 grados, por más de 10 minutos. Sólo así se impide el desarrollo de estos agentes patógenos.

“Las bacterias patógenas no avisan, no se delatan a simple vista, no podemos saber la presencia de ellas ni por el olor, sabor o color de alimentos”, aseguró y por esto son más peligrosas.

Lo que sucede es que por lo general, quienes fabrican alimentos caseros y desconocen esta información, no alcanzan estas temperaturas de cocción y consumen sin darse cuenta un alimento que no es apto para el ser humano, “porque las bacterias resisten las temperaturas que no son adecuadas y se desarrollan aún con un cierre hermético en ausencia del oxígeno”, explicó Paredes.

Apuntó contra quienes fabrican estos alimentos sin haber estudiado o sin ser capacitados como corresponde por profesionales. “Muchas de las causas de que aparezcan contagios de estas enfermedades, tienen que ver con la persona que elabora el alimento, por desconocimiento y negligencia”, aseguró.

Y recordó que el consumidor también tiene cierta culpa por comprar un alimento que no tiene el sello de aprobación o el aval de alguna institución o área de sanidad. “El consumidor tiene la responsabilidad a la hora de la adquisición de los productos de comprar sólo aquellos que estén aprobados” y de controlar tanto la fecha de vencimiento como las temperaturas de conservación en góndolas, sostuvo Paredes.

La ingeniera hizo un llamado de atención a los encargados del control de alimentos y sanidad, asegurando que son los responsables de evitar que se comercialicen productos que no están en condiciones de ser ingeridos.

Recomendaciones y formas de prevenir el botulismo

-Mantener los alimentos bien refrigerados dentro de la heladera o en el congelador.

-Controlar fecha de vencimientos.

-Verificar que los alimentos tengan el aval de sanidad.

-No dejar los alimentos a temperatura ambiente.

-No intentar elaborar alimentos caseros sin tener conocimientos previos e información.

-Una vez que se abre un enlatado conservarlo dentro de la heladera en otro recipiente cerrado y no dentro de la lata con la que se adquirió.

Andresito | Murieron madre e hijo y hay otros cuatro internados: sería por botulismo, habrían ingerido embutidos caseros y buscan más casoshttps://t.co/5HinAwHrUy — misionesonline.net (@misionesonline) January 7, 2022