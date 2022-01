Temporada de verano | “Solicitamos que no dejen a los niños solos en los balnearios”, expresó Franco Bacigalupi, director de Seguridad Acuática

La temporada de verano en Misiones, especialmente en los balnearios, hasta el momento cuenta con un gran número de turistas y es por ello que desde la Dirección de Seguridad Acuática llaman a la concientización, es decir, tomar los recaudos necesarios en las playas y arroyos de la provincia.

Franco Bacigalupi, director de Seguridad Acuática sostuvo que “la temporada de verano viene bien dentro del todo. Este es un año totalmente atípico por la pandemia de coronavirus”.

Acerca de los balnearios tanto de Posadas como del resto de la provincia sostuvo que mucha gente decidió disfrutar del agua del río Paraná o de los arroyos que recorren la Tierra Colorada. “No nos olvidemos que en el interior de la provincia, hay balnearios que el mismo pueblo lo habilita y esto no es seguro porque allí se generan los riesgos como es el caso del tema de la bebida, niños que van solos al agua, entre otras cuestiones. Debido a que se genera el riesgo, tenemos que entender que el medio acuático puede volverse peligroso si uno no tiene en cuenta los recaudos necesarios. No hay que tener temor pero sí hay que trabajar la prevención”.

En ese sentido, dijo: “No dejen a los niños solos por más de que el niño cuente con algún elemento de flotación tiene que estar constante mente con un adulto. De esa forma, se respeta el trabajo del guardavida. Los que se dedican a ello, entienden que el factor más importante es la prevención. Insistimos en que tengan mucho cuidado con los lugares que no conocen porque allí está el problema”.

Por otro lado, “si vemos que alguien se ahoga en el agua o necesita algún tipo de ayuda, hay que tener en cuenta que para brindar la ayuda no hay que ir a rescatarle sin algún elemento que pueda ayudar a flotar ya sea una conservadora, una botella de gaseosa de tres litros, etc. No hay que ir a ayudar sin nada porque la víctima te abraza y pasan a ser dos víctimas”, agregó.

Con respecto a los guardavidas que trabajan en los balnearios, Franco Bacigalupi contó que el año pasado se hizo una extensión en la reválida de guardavidas y “este año nos costó entrar en la temporada porque contamos con la cantidad justa de guardavidas como para cubrir los lugares ya que actualmente tenemos muchos contagiados de Covid-19. Por ello, mantener esto es difícil”.

“El Municipio de Posadas apuesta a mantener la playa durante todo el año y para ello, se trabaja muy bien. Solo que nos falta un mayor número de guardavidas. Por otra parte, queremos brindar este servicio en otras localidades que todavía faltan adherirse. Igualmente, hoy en día se acercan a nosotros porque se dan cuenta que el turismo creció un montón porque la gente decide quedarse debido a la pandemia y la faltante más importante es el guardavida”, expuso.

En ese aspecto, contó que en total, en Posadas trabajan 93 guardavidas con la reválida aprobada mientras que en Oberá hay 16.

Verano en Misiones | Esta es la grilla de actividades acuáticas y deportivas que se pueden realizar en las playas de Posadashttps://t.co/Cmg7rL9wnI — misionesonline.net (@misionesonline) January 12, 2022