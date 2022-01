Este sábado el acordeonista Raúl Barboza estará en el Parque Temático de la Cruz de Santa Ana brindando una clase magistral y presentando su documental en la tierra colorada

Luego de su maravillosa actuación en el Anfiteatro de Posadas el pasado fin de semana, el reconocido acordeonista hará una nueva aparición pero esta vez en Santa Ana y como instructor. La clase será gratuita para todos los músicos y aficionados que deseen participar. Al finalizar se presentará el documental “Raúl Barboza, la voz del viento”.

La idea es que cada músico que asista al evento lleve consigo su instrumento y así poder trabajar junto al reconocido acordeonista, de forma particular, compartiendo consejos y recomendaciones. La clase iniciará a partir de las 19 horas.

“Vamos a pasar un momento agradable y yo no les voy a imponer absolutamente nada”, aseguró y explicó el artista sobre este evento que será de entrada gratuita, solamente se abonará el costo de ingreso al Parque.

“No me considero un maestro solamente sé cosas que tal vez otra personas no saben” reconoció Barboza.

Raúl Barboza íntimo con Misiones Online: sus inicio y cómo fue creciendo su carrera

En una charla íntima con Misiones Online, Raúl Barboza contó cómo fue volver a la tierra colorada después de tanto tiempo. “Mi esposa cuando llegamos me dijo ‘cuantos colores, cuanto verde hay en esta región’ en Francia es distinto porque hay otro tipo de paisajes”, reveló.

El acordeonista se refirió a sus orígenes en el litoral argentino y recordó a sus padres: “Yo soy del litoral no porque haya nacido físicamente acá, sino porque también nací de forma espiritual aquí, mi mamá era de Curuzú Cuatiá y hablaba guaraní al igual que mi padre”, recordó el músico.

Barboza lleva muchos años viviendo fuera del país, pero reconoció que el calor y la cercanía del argentino, y sobre todo del misionero, es algo que nunca se olvida. “Tengo muchos amigos en Francia pero la amistad se expresa de maneras diferentes, lo que no significa que sea menor o peor, aquí es más espontáneo acercarse a alguien, es más franco el acercamiento”, contó.

El acordeonista se refirió al futuro del chamamé, éste género musical “que tanto le dió”. Sostuvo que es un género que está en crecimiento y que se extendió a otros países de Latinoamérica, algo muy positivo.

Así también se refirió a los talentos locales y mencionó a Nicolás Cardozo un joven acordeonista al cual le brindó todo su apoyo y afecto “Tenés que tener mucha paciencia, ser tenaz y ser perseverante, llámame a la hora que sea, considérame tu amigo, tu mentor” le dijo el músico al jóven talento.

Barboza sostuvo que cuando decidió mudarse al viejo continente fue porque no conseguía trabajo aquí. Esto no solamente significó un crecimiento para él desde lo profesional sino también para el género a nivel mundial “cuando llegué a Europa, a Francia, no conocían el Chamamé, ni siquiera la palabra, no sabían que esa era música argentina”, expuso pero su amor por la música, el apoyo de su familia y sus ganas de crecer profesionalmente lo llevaron a recorrer la gran trayectoria que tiene hoy.

Raúl Barboza se reencontró con su público en una noche mágica en Posadashttps://t.co/TC32mFQmP7 — misionesonline.net (@misionesonline) January 10, 2022