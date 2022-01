Abuela aseguró que su nieto es discapacitado y que es «imposible» que él haya sido partícipe consciente en un intento de robo en Posadas

El niño fue captado por las cámaras del 911 acompañando a dos individuos en un intento de robo en Posadas. Se trató de una camioneta estacionada sobre la Av. Cocomarola. El niño de 12 años fue diagnosticado con autismo y psicosis infantil

El pasado 11 de enero, Thiago, un niño de 12 años, fue captado por las cámaras de vigilancia del 911 de la ciudad de Posadas cuando participaba junto a dos personas en un intento de robo en Posadas. El mismo quedó demorado y luego fue llevado hacia el domicilio de su madre.

El personal de la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo recuperó una camioneta marca Ford Ranger que había sido sustraída recientemente de la avenida Cocomarola. Los agentes lograron recuperar el vehículo en el día de ayer, sobre la colectora Av. Fernando Elías Llamosas, frente al barrio “Cariñito” de Posadas.

Magdalena Cuella, abuela de Thiago, contó que el joven se ausenta de la vivienda casi todos los días y que la situación se torna desesperante porque no pueden contenerlo. Así también explicó que el niño visitó a especialistas que le diagnosticaron Autismo y psicosis infantil.

Ante este contexto, desde el entorno familiar creen que es imposible que él haya participado y actuado conscientemente en este intento de robo “mi nieto no es consciente de lo que hace” declaró su abuela.

El joven vive junto a su abuela y también en ocasiones reside en casa de su madre. Según contó su abuela, no pueden contenerlo, el niño se “escapa” y sabe orientarse en la ciudad, como así también esperar y subir a los colectivos; “los colectiveros los conocen, a veces no lo dejan subir, pero él (Thiago) suele meterse entre los pasajeros y viajar igual” contó Magdalena.

Los familiares creen que las personas adultas que aparecen en el video y se encuentran junto a Thiago lo estaban utilizando para concretar el robo “el no sabe manejar, es imposible que el haga eso, lo están utilizando, la situación es desesperante” dijo.

Asimismo aclararon que no conocen a las personas que aparecen en el video y que desde la Policía se estableció una investigación para dar con ellos.

Thiago está medicado y está en constante tratamiento pero según explicó su abuela “los profesionales no dan en la tecla con el medicamento”. A esto agregó que el niño debe ser tratado por un “psiquiatra infantil” y que no logran dar aún con un profesional de las características.

“Thiago no es un niño que está abandonado por su familia, está siendo tratado por una psicopedagoga, neurólogo y psicólogos, necesita un psiquiatra infantil” declaró Magdalena.

La familia se enteró por los medios de que el joven estaba involucrado en este hecho delictivo y ante ello quisieron explicar la situación. Asimismo desde el entorno familiar se encuentran sumamente preocupados “Yo como abuela me duele ver a mi nieto en esa situación, él está corriendo riesgos porque pueden llevárselo a cualquier lado, no sabe expresarse, no sabe decir lo que le pasa” expuso.

Debido a las insistencias de la familia y los casos, semanas atrás intervino la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Desde el organismo se comprometieron a brindarle ayuda y atención.

La familia espera poder recibir ayuda para poder contener a Thiago, poder ayudarlo, diagnosticar correctamente y posteriormente medicarlo y acompañarlo para lograr una evolución.