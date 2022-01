Coronavirus: el ministro Oscar Alarcón remarcó que solo los pacientes de riesgo, mayores de 60 años y con comorbilidades serán testeados

El ministro de Salud Pública de Misiones, Oscar Alarcón, ratificó que solo los pacientes de riesgo, mayores de 60 años y con comorbilidades serán testeados ante la creciente demanda en los centros ubicados en toda la provincia. La decisión llegó después de una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) donde la Nación anunció nuevas medidas.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/01/01-12-FMS-Oscar-Alarcon-nuevas-medidas-puestos-Iguazu-Irigoyen-situacion-actual-9.36.mp3

Oscar Alarcón – FM Show

«El tema de testeos es una duda que tenemos que sacarle a la comunidad. Cuando te acercás a la fila y le comentás que no corresponde que se testee, se produce una situación desagradable. La idea es que el que no está en riesgo no venga a testearse», subrayó Oscar Alarcón.

Además, el funcionario provincial recordó que la provincia dejó de testear en la cabecera argentina del puente internacional que une a Posadas con Encarnación y que el puesto se levantó en los primeros minutos de este miércoles.



«Con el objetivo de agilizar el ingreso, nosotros retiramos el puesto de testeo. Vamos a continuar teniendo una base operativa para que cualquier situación pueda ser atendida. Pero los testeos no continuarán. Anoche a las 00 se levantó el testeo en el puente»”, afirmó en declaraciones a FM Show.

El funcionario provincial recordó que los puestos ubicados en la frontera con Brasil, tanto en Puerto Iguazú como en Bernardo de Irigoyen, continuarán trabajando debido a que el principal problema en Posadas es el Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF).

«A su vez, el que ingresa y tiene que presentar el PCR, lo va a tener que traer realizado. Sabemos que Paraguay y Brasil liberaron todo el tema del PCR y demás, que dejan ingresar con el esquema completo de vacunación. Creo que en las próximas horas se define eso en Argentina», adelantó.

Noticia en desarrollo..