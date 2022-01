“Encontré un buen plantel, pero golpeado”, señaló Pedro Troglio, actual DT de San Lorenzo

Pedro Troglio fue elegido como el nuevo DT del Ciclón. En este 2022, el flamante entrenador tiene las esperanzas de levantar el ánimo de los hinchas y volver a dejar al club en los primeros puestos.

San Lorenzo viene de un 2021 donde las cosas no salieron para nada bien, sobre todo en lo deportivo. A priori, se esperaba que su participación internacional estuviera asegurada y que peleara por el torneo local, pero nada de eso sucedió y ahora, con la llegada de Pedro Troglio para tomar el mando del plantel, se espera un cambio de imagen por completo. Desde Pilar, donde el Ciclón realiza la pretemporada, Troglio conversó con TyC Sports Verano acerca del equipo y del club.

“Estoy muy contento, disfrutando de este momento. Después de tres años, volver al país a un club como San Lorenzo, es una linda posibilidad para mí. Es un orgullo llegar acá”, inició Troglio. Y agregó: “Primero presenté un entusiasmo normal y necesario. Ahora viene la otra parte que es ganar, que es muy compleja. Pero creo que va todo de la mano, primero hay que tratar de levantar el ánimo de los jugadores y de la gente, y cuando juguemos hay que empezar a ganar, que es lo más difícil”.

Pedro Troglio y su primera sensación en San Lorenzo: “Encontré un buen plantel, pero golpeado”

El flamante técnico del Ciclón analizó con lo que se topó en el club y se mostró optimista: “Encontré lo que pensé que iba a encontrar: un buen plantel, pero golpeado como es normal cuando a un equipo grande no le va bien. Pero en el fútbol todo es cambiante. Hay buen material. Depende de que empecemos con los resultados positivos para que los jugadores se empiecen a contagiar”.

“Tenemos que creer por sobre todas las cosas que se puede. Siempre se puede competir en un buen nivel, sobre todo en un club como San Lorenzo. Mi discurso tiene que ser claro y real. Aunque no vengas de ganar mucho, tenés la obligación de ganar bastante. Para mí todo es mental. Es muy importante que el jugador sea fuerte mentalmente”, sentenció el DT. Y añadió: “Es normal fastidiarse por no jugar, yo no tengo ningún problema de que en privado me demuestren bronca o enojo. A mí lo que no me gusta es la exteriorización pública, que se note y lo vea todo el mundo. No me gusta quedar expuesto, eso lo hablé antes de iniciar la pretemporada”.

El sueño de Pedro Troglio en San Lorenzo

“La gente de San Lorenzo espera que nos podamos meter entre los primeros cuatro de la zona, llegar a jugar una final y salir campeón. Es una parada difícil en mi carrera. Yo me doy cuenta lo que es el entorno, mi teléfono explota. Te ofrecen 150 mil jugadores, te habla gente que hace un montón no lo hacía. Esto repercute mucho, para bien o para mal. Tu trabajo se nota mucho más. Pero tengo cosas para ganar. Tengo un buen plantel, el club está intentando traer jugadores, y yo estoy convencido de que hay un buen material para pelear. Mi sueño es pelear lo más arriba posible para tener un buen reconocimiento”, expresó.

Troglio, sobre el fútbol argentino, su relación con la dirigencia de San Lorenzo y los refuerzos

“Hoy, el fútbol argentino es muy parejo. Depende de un buen arranque, de ir contagiándose. Con confianza y partido a partido podés armar un equipo campeón. La ilusión de todos nosotros es poder acercarnos a River y Boca y, como equipo grande, meternos en esa pelea”, explicó el experimentado DT argentino.

Acerca de su relación con la dirigencia del Cuervo, expresó: “Hablo con los tres muy seguido: con el presidente (Arreceygor), con Matías (Lammens) y con Mauro (Cetto). Juntos analizamos las opciones de refuerzos. Estamos a la expectativa de que se cierren nombres que no han trascendido”.

Para cerrar, se refirió a los nombres pesados en el plantel como Sebastián Torrico y Néstor Ortigoza: “Yo no le garantizo la titularidad a nadie. Yo tengo 30 jugadores y jugará quien esté bien. Tanto Seba (Torrico) como Orti me conocen, son profesionales. Al fútbol no se juega con documento, si están bien, van a jugar. Si Hausch o Sequeira están bien, van a jugar”.

La histórica camiseta número 10 de River Plate cambió de dueñohttps://t.co/TNGt5ISqeJ — misionesonline.net (@misionesonline) January 11, 2022

FUENTE: TyC Sports.