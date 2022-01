Pablo Mouche, de gran paso por Boca Juniors, es el nuevo refuerzo de Barracas Central

Barracas Central, que hizo historia con su ascenso a la máxima categoría, se prepara para afrontar la Liga Profesional. El Guapo ya había acordado nueve refuerzos y ahora cerró oficialmente a un futbolista de experiencia, quien pasó por Boca: Pablo Mouche.

El delantero de 34 años, quien jugó la última temporada para el Sud América de Uruguay, es el décimo refuerzo para el equipo de Rodolfo De Paoli. En torno al vínculo, el futbolista llega con el pase en su poder y firmará contrato hasta el 31 de diciembre de 2022.

Pablo Mouche -quien tuvo su experiencia en Turquía, Brasil y Chile- regresa al fútbol argentino después de tres años: su último equipo en el país fue San Lorenzo, donde jugó hasta principios de 2019.

La palabra de Pablo Mouche, nuevo refuerzo de Barracas Central: «Estoy contento de volver a Argentina»

En diálogo con Radio La Red, el delantero afirmó que ya está instalado en Buenos Aires y «contento de volver a Argentina», luego de tres años en el exterior. Por otro lado, el futbolista recordó su etapa en Boca, club en el que jugó entre 2005 y 2006 y entre 2007 y 2012, y en referencia a todo el revuelo que se genera por las noticias del mundo xeneize, soltó: «En Boca hay un 50% de verdad y 50 % inventada o información errónea»

Mouche, que será dirigido por Rodolfo De Paoli, además se cruzó de vereda por un momento y expresó su reconocimiento al entrenador de River. «A mi me gustaría que me dirijan los mejores entrenadores. Sí me gustaría que Gallardo me dirija porque es un gran técnico», explicó en torno a los elogios para el Muñeco.

Barracas, el equipo que trajo más refuerzos para la Liga Profesional

Barracas Central acordó la llegada de diez refuerzos hasta el momento: Pablo Mouche (Sud América de Uruguay), Tomás Lecanda (a préstamo desde River), Nicolás Ferreyra (Rosario Central), Facundo Castro (Deportes Temuco), Neri Bandiera (Patronato), Juan Ignacio Díaz (Estudiantes de La Plata), Brian Caldera (Newell’s), Jonathan Blanco (All Boys), Facundo Mater (Almirante Brown) y Rodrigo Saracho (Quilmes).

Tomás Lecanda, de River, jugará en Barracas Central

El joven zaguero llega a préstamo desde el Millonario para reforzar al plantel comandado por Rodolfo De Paoli, que tendrá su primera experiencia en la máxima categoría.

Barracas Central no descansa. Desde su ascenso a la Liga Profesional, no perdió el tiempo y empezó a planificar lo que será su presencia en la máxima categoría del fútbol argentino. Luego de confirmar la continuidad de su técnico, Rodolfo De Paoli, abrochó la llegada de un juvenil de River: Tomás Lecanda.

El zaguero de 19 años se convirtió en el octavo refuerzo para el plantel que comanda De Paoli. Llega a préstamo desde River por un año, sin cargo y sin opción de compra, donde supo debutar el año pasado por Copa Libertadores, en el encuentro que vio como arquero a Enzo Pérez producto de las múltiples bajas por Covid-19.

Quién es Tomás Lecanda, el defensor juvenil de River que arribó a Barracas Central

Lecanda es marcador central (primero o segundo) e integrante de la Selección Argentina Sub-23 con apenas 19 años, tras haber disputado un Mundial con la Sub-17. Llegó a River desde el baby fútbol de 25 de Mayo, de Martínez, donde se desempeñaba como delantero y hasta era goleador. Sin embargo, con el correr de los años fue retrasándose en el campo de juego. En Núñez se probó como volante central en 2010 pero terminó siendo zaguero. A mediados del 2019, el club decidió hacerle su primer contrato profesional hasta junio del 2022, el cual ya fue extendido por tres temporadas más.

Covid-19 en River: todos los positivos que no viajan a la pretemporadahttps://t.co/STH8VhzRnf — misionesonline.net (@misionesonline) January 10, 2022

Tiene categoría, velocidad, mide 1.81 y lo señalan como el sucesor de Lucas Martínez Quarta. Su primera vez en el banco de Primera fue ante Boca en el Superclásico del 16 de mayo de 2021, en medio de los múltiples casos de coronavirus, y fue noticia al mostrar la reacción de su familia al enterarse de la novedad. Hasta que debutó días después por Copa Libertadores.

(Tyc Sports)