OTC cayó ante Platense en su primer partido del 2022

El conjunto de OTC cayó ante Platense de local por 87 a 79 en el primer partido disputado en el 2022. Cabe recordar que el Celeste consiguió dos puntos sin jugar frente a San Lorenzo que no se presentó por casos de Covid-19.

OTC cayó ante Platense en un partido muy parejo. Los dirigidos por Fabio Demti durante casi todo el encuentro estuvieron abajo pero lo dieron todo. Sin embargo, el Calamar con la experiencia se llevó los dos puntos en tierras misioneras.

Con respecto al desarrollo del encuentro, el Calamar se llevó el primer cuarto por 24 a 13 mientras que en el segundo el Celeste ganó por 22 a 16, dejando al marcador en la mitad del partido por 40 a 35 a favor de Platense.

En la segunda mitad del partido, Oberá Tenis Club no pudo igualar el marcador ya que en el tercer cuarto perdió por 26 a 25 mientras que en el último 21 a 19, finalizando el partido de esta forma con victoria para Platense por 87 a 79.

Asimismo, Platense consiguió su cuarto triunfo al hilo con dos victorias en este 2022. Por ende, se ubica en la posición 14 con 18 unidades ya que lleva 5 triunfos y 8 derrotas. En cuanto a OTC, el equipo misionero está en la posición 11 con 24 puntos por las 8 victorias y 8 derrotas.

El Celeste jugará su próximo partido el viernes 14 de enero a las 21:00 cuando reciba a Unión de Santa Fe. Luego, visitará a San Lorenzo el lunes 17 de enero a las 20:00.

Este viernes, el conjunto obereño debía abrir el año ante el pentacampeón del básquet nacional. Sin Embargo, OTC venció a San Lorenzo sin jugar y sumó sus primeros dos puntos en el 2022. Enterate el motivo.

OTC venció a San Lorenzo sin jugar y obtuvo dos puntos importantes. Esto se dio ya que el equipo del Ciclón está diezmado por los casos de Covid-19 y no pudo presentarse al partido que se debía jugar esta noche en tierras misioneras. Por otro lado, el Celeste tiene un solo contagiado y es Nicolás De Los Santos, por lo que tiene a casi todo el plantel a disposición para afrontar los partidos de la liga.

Los casos positivos de coronavirus aumentan en todo el país y claramente afecta al mundo deportivo. San Lorenzo a través de un comunicado avisó que no iba a presentarse a jugar por la cantidad de casos positivos. “En los testeos previos a las prácticas, se han registrado 22 casos positivos, entre jugadores y staff técnico. Los contagiados se encuentran bien y asintomáticos, siguiendo las indicaciones del cuerpo médico”, señalaron desde la cuenta de Twitter de básquet CASLA Básquet.

Por tal motivo, Asociación de Clubes (AdC) dictaminó que OTC ganara el partido y por ello le otorgarán dos puntos para la tabla de posiciones de zona única. Asimismo, el Celeste tiene 8 victorias y 7 derrotas con 14 partidos jugados y uno ganado por “escritorio”. De esa forma, OTC quedó décimo con 23 puntos

En cuanto a San Lorenzo, en la tabla quedó séptimo con 21 puntos tras 8 triunfos y 5 derrotas. Según Mundo Azulgrana, el equipo de Boedo mediante la carta firmada por su presidente, Horacio Arreceygor, pidió la postergación de los partidos frente Oberá (se debía disputar hoy en Misiones) y Comunicaciones (domingo 9). Sin embargo, en horas de la mañana, la Liga Nacional no tuvo un buen gesto y “ya le dio por perdido el partido a San Lorenzo” publicando un “Oberá 20 – San Lorenzo 0”. No cayó bien eso debido a que no tuvieron respuesta alguna desde el seno interno de la Liga.

El caso positivo en OTC

Este jueves, Nicolás De Los Santos se convirtió en el primer jugador del Celeste en ser positivo de Covid-19. Por ende, deberá permanecer aislado del plantel y cumplir con la cuarentena. Actualmente, el base se encuentra en plena recuperación del esguince de tobillo que sufrió el 20 de diciembre por lo que igualmente no estaba entrenando.

Debido a la suspensión del partido frente al pentacampeón de Argentina, el prpoximo partido de OTC será este domingo a las 20:00 ante Platense en la ciudad de Oberá. La mala noticia es que no podrá contar con la estrella de Melvin Johnson ya que está en Estados Unidos porque allí pasó las fiestas de fin de año con su familia. Aún sigue en cuarentena.

