El mercado de pases de Boca | La posible llegada de Benedetto con cuatro jugadores y cinco clubes

El mercado de pases de Boca Juniors avanza lentamente por el retorno del Pipa, algo que cada vez parece más factible. Enterate lo que debe suceder para que el delantero vuelva al club.

Día a día, el mercado de pases de Boca crece en el optimismo por el retorno del delantero Darío Benedetto. De a poco, el Xeneize avanza en las negociaciones y la buena predisposición tanto desde el club como desde el lado del jugador hace que los destinos comiencen a acercarse. Más allá de eso -y sabiendo que todavía tienen que llegar a un acuerdo con Elche de España y Olympique de Marsella, equipo que disputa la liga de Francua-, lo cierto es que existen algunas negociaciones que podrían acelerar el retorno del Pipa, aunque no son condicionantes para su retorno.

Estas negociaciones involucran a cinco clubes y cuatro jugadores, contando a Benedetto. ¿Los jugadores, además del Pipa? Lisandro López, Walter Bou e Iván Marcone. ¿Los clubes, además del Xeneize? Xolos de Tijuana, Defensa y Justicia, Elche y Olympique de Marsella. El detalle, además, es que estas negociaciones podrían derivar en que Boca busque comprar una parte del pase de Benedetto, en lugar de intentar lograr un préstamo.

Cómo Boca Juniors podría aprovechar el interés por Lisandro López y Walter Bou para acelerar la llegada de Darío Benedetto

En primer lugar, cabe mencionar que tanto Xolos de Tijuana como Defensa y Justicia están interesados en sumar a Lisandro López y Walter Bou, respectivamente. En adición a esto, ambos clubes tienen vínculos con Cristian Bragarnik, representante de Darío Benedetto.

En concreto, si bien no son condiciones necesarias para que Benedetto regrese a Brandsen 805, lo cierto es que facilitar las transferencias del defensor y el delantero a México y Florencio Varela acelerarían también la operación por el Pipa. Por lo pronto, el interés de ambos clubes por los actuales futbolistas de Boca existe. A esto hay que sumarle que López no vería con malos ojos una transferencia que le permita sumar más minutos ya que parece correr de atrás en la consideración de Sebastián Battaglia, mientras que Bou no parece directamente estar en los planes del DT del Xeneize.

Una deuda de Elche por Iván Marcone, otra clave en la negociación de Boca Juniors por Darío Benedetto

En el medio también aparece Iván Marcone, futbolista que no solo no juega más en Boca sino que además últimamente ha sido vinculado con Independiente, club de sus amores. Lo cierto es que el futbolista fue transferido desde el Xeneize al Elche, club que todavía adeuda una parte de su pase que rondaría los dos millones de dólares. Justamente Elche es otro de los clubes en los que Cristian Bragarnik tiene injerencia.

De esta manera, cobrar la deuda de Elche por Marcone sería una gran paso para que Boca negocie directamente con Olympique de Marsella, sea por el cargo de una cesión por Benedetto o directamente para comprar un porcentaje de su pase.

Boca, entre comprar a Benedetto o lograr un préstamo

Inicialmente, la idea de Boca Juniors estaba centrada en lograr una cesión por Darío «Pipa» Benedetto, sea por un año o 18 meses. Sin embargo, si finalmente se logra un préstamo, esto conllevaría para el Pipa la necesidad de renovar su contrato con Olympique de Marsella. Es que el mismo finaliza en junio de 2023 y en Francia no quieren saber nada con la posibilidad de perderlo libre o que vuelva pudiendo negociar en libertad para irse seis meses después.

De todas maneras, las negociaciones antes mencionadas abren la puerta a la chance de que el Xeneize busque comprar un porcentaje de su pase. Por lo pronto, las charlas entre Boca Juniors y Olympique de Francia siguen su curso y las partes son optimistas, aunque las condiciones no fueron definidas y allí radicará la clave de todo.

FENTE: TyC Sports.