Botulismo en Misiones | Salud Pública emitió el parte oficial de los internados

El Ministerio de Salud Pública de Misiones informa el estado de salud de los pacientes internados por un supuesto brote de botulismo en la Localidad de Andresito. En total son diez las personas internadas, ocho de ellos en terapia intensiva.

Actualmente permanecen 4 pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva y 1 en sala del Hospital Samic Eldorado, tres adultos (33, 25 y 58 años) y dos pediátricos (28 meses en UTI y 33 meses en sala) con pronóstico reservado.

En el Hospital Samic de Puerto Iguazú se encuentran 4 pacientes (51, 20, 19, 28 años) en la Sala de Terapia Intensiva con pronóstico reservado y 1 paciente (31 años) en servicio de clínica general estable.

Las muestras para organifosforados y furadan ya se enviaron al INAL

Cómo así también los biológicos y de los productos al Malbrán según protocolo.

Mientras se esperan los resultados de las autopsias que se realizaron a las tres víctimas que dejo el supuesto brote de botulismo en Comandante Andresito, familiares de los demás internados pierden la esperanza de una evolución favorable y solo creen en un milagro.

En diálogo con Misiones Online, Aníbal Silva, familiar de la niña de 28 meses que se encuentra internada en grave estado en el SAMIC de Eldorado, manifestó la tristeza y el calvario por el cual están transitando debido a la circulación de este virus con aparentes síntomas de botulismo.

“Acá la cosa esta cada vez peor, entramos a verle a nuestra sobrinita recién y no reacciona, el corazón se está entregando, le sacan los aparatos y para, tiene un muerte cerebral, no hay mejorías. Según comentó, en horas pasadas, la pequeña niña movió la mano y el pie pero solamente como consecuencia de las convulsiones, aclararon los médicos.

“Si llega a ser botulismo, lo cual aún no tienen confirmado, es letal. El nervio que afectó no tiene vuelta atrás, el suero era para que no afecte nada más”. Fue contundente con sus palabras y dijo “Para el ser humano no hay nada más letal que el botulismo, no tenemos esperanza de vida con ella”.

Por otro lado, el hombre a su vez tiene internados tanto a su hermana como al esposo de la misma. “La situación de mi hermana y mi cuñado también es grave, están en coma ambos, como la nena”.

Claro está que la propagación de este brote de botulismo sobrepaso al personal médico, que trabajo aún así incansablemente para lograr salvar la vida de los hospitalizados, pero fue casi en vano. “Entramos a hablar con los directores del hospital y nos aclararon bien como funciona, la parte médica hizo hasta lo imposible, trajeron medicamentos de todos lados, pero no sirvió”.

En cuanto a los resultados de las autopsias que se realizaron a las tres primeras víctimas fatales, declaró que le hicieron llegar información falsa. “Los médicos no saben nada de ese tema, no tienen conocimiento del resultado de la autopsia hasta el momento”.

Silva aseguró que se esperan lo peor, no se sabe con exactitud que es esta enfermedad pero que creen no encontrar la solución. “El 20% depende del médico y el otro 80% es fe en Dios. Con la ciencia no se puede, si se salvan es un milagro de Dios. Es algo casi imposible”, cerró.