Liga Nacional | Hoy OTC recibirá a Platense con la ilusión de conseguir su primer triunfo en cancha en este 2022

Esta noche a las 20:00, OTC recibirá a Platense con el objetivo de sumar de a dos para escalar en la tabla de posiciones. Este será el partido número 16 del conjunto dirigido por Fabio Demti.

OTC recibirá a Platense luego de estar sin actividad durante 18 días. El combinado obereño en lo que va del torneo viene bastante bien y con saldo positivo ya que logró sumar 8 victorias y 7 derrotas.

El primer partido del 2022 que Oberá Tenis Club debía jugar era ante San Lorenzo, el pentacampeón del básquet nacional. Sin embargo, no se llevó adelante ya que el equipo de Boedo tuvo 22 integrantes contagiados de coronavirus por lo que desde la Asociación de Clubes (AdC) decidieron darle los dos puntos al equipo misionero.

En cuanto a Platense, se puede decir que es uno de los peores equipos hasta el momento de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet ya que se ubican anteúltimos con 14 unidades. En total, jugaron 11 partidos con 3 triunfos y 8 caídas.

OTC venció a San Lorenzo sin jugar y obtuvo dos puntos importantes. Esto se dio ya que el equipo del Ciclón está diezmado por los casos de Covid-19 y no pudo presentarse al partido que se debía jugar esta noche en tierras misioneras. Por otro lado, el Celeste tiene un solo contagiado y es Nicolás De Los Santos, por lo que tiene a casi todo el plantel a disposición para afrontar los partidos de la liga.

Los casos positivos de coronavirus aumentan en todo el país y claramente afecta al mundo deportivo. San Lorenzo a través de un comunicado avisó que no iba a presentarse a jugar por la cantidad de casos positivos. “En los testeos previos a las prácticas, se han registrado 22 casos positivos, entre jugadores y staff técnico. Los contagiados se encuentran bien y asintomáticos, siguiendo las indicaciones del cuerpo médico”, señalaron desde la cuenta de Twitter de básquet CASLA Básquet.

Por tal motivo, Asociación de Clubes (AdC) dictaminó que OTC ganara el partido y por ello le otorgarán dos puntos para la tabla de posiciones de zona única. Asimismo, el Celeste tiene 8 victorias y 7 derrotas con 14 partidos jugados y uno ganado por “escritorio”. De esa forma, OTC quedó décimo con 23 puntos

En cuanto a San Lorenzo, en la tabla quedó séptimo con 21 puntos tras 8 triunfos y 5 derrotas. Según Mundo Azulgrana, el equipo de Boedo mediante la carta firmada por su presidente, Horacio Arreceygor, pidió la postergación de los partidos frente Oberá (se debía disputar hoy en Misiones) y Comunicaciones (domingo 9). Sin embargo, en horas de la mañana, la Liga Nacional no tuvo un buen gesto y “ya le dio por perdido el partido a San Lorenzo” publicando un “Oberá 20 – San Lorenzo 0”. No cayó bien eso debido a que no tuvieron respuesta alguna desde el seno interno de la Liga.

El caso positivo en OTC

Este jueves, Nicolás De Los Santos se convirtió en el primer jugador del Celeste en ser positivo de Covid-19. Por ende, deberá permanecer aislado del plantel y cumplir con la cuarentena. Actualmente, el base se encuentra en plena recuperación del esguince de tobillo que sufrió el 20 de diciembre por lo que igualmente no estaba entrenando.

Debido a la suspensión del partido frente al pentacampeón de Argentina, el prpoximo partido de OTC será este domingo a las 20:00 ante Platense en la ciudad de Oberá. La mala noticia es que no podrá contar con la estrella de Melvin Johnson ya que está en Estados Unidos porque allí pasó las fiestas de fin de año con su familia. Aún sigue en cuarentena.

Las palaras del presidente de OTC sobre la situación del partido suspendido ante San Lorenzo

Sergio Feversani, presidente de OTC expuso que “al no venir ellos (la Asosiación de Clubes) nos dan el partido ganado por 20 a 0. De esta forma, se suman dos puntos para OTC y uno para San Lorenzo, tanto en Liga de Desarrollo como en Liga Nacional”.

“La decisión fue tomada por la Mesa Directiva que representa a todos los clubes de la Liga Nacional. Yo estoy de acuerdo con la misma. Me parece que pasa por la responsabilidad de cuidarse de los jugadores y del staff en general. Es gente que cobra un sueldo porque su trabajo es el básquet y tienen la responsabilidad de cuidarse para no contagiarse”, agregó.

“No somos Europa ni la NBA para reprogramar partidos. Salvo dos o tres equipos, no tenemos los medios económicos para posponer viajes en avión, volver a pagar o pagar una multa sobre lo que sale movilizar a 25 personas”, concluyó el presidente de OTC.