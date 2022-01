Cibercrimen | Un malware llamado «ZLoader» atacó a 2.000 computadoras en 111 países

Como se producen estos ataques :cibercrimen

Anteriormente, ZLoader era conocido porque entregaba ransomware y llegó al radar de CISA en septiembre de 2021. El ransomware o malware de rescate, es un tipo de malware que impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales y que exige el pago de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos.Hoy en día el pago para la devolución de ciertos datos o bienes cibernéticos puede concretarse a través de criptomonedas.

El ataque comienza con la instalación de un programa legítimo de gestión remota que se hace pasar por una instalación de Java.

Tras esta instalación, el ciberdelincuente tiene acceso completo al sistema y es capaz de cargar/descargar archivos y también ejecutar scripts, por lo que carga y ejecuta unos scripts que descargan más scripts que ejecutan mshta.exe con el archivo appContast.dll como parámetro.

#Policiales Frente al aumento de estafas telefónicas, desde la Dirección de Cibercrimen de Misiones aconsejan no brindar datos personales o financieros @MisionesPolicia @mgmisiones https://t.co/sZ1JaUPJCd pic.twitter.com/Bgh3xRptqj — misionesonline.net (@misionesonline) February 12, 2021

Los scripts son guiones con los cuales estos malware pueden tomar posesión de una PC o computadora.

El engaño usualmente está dado debido a que este programa presenta algunos archivos que están firmados por Microsoft.

«La gente debe saber que no puede confiar en la firma digital de un archivo. Lo que encontramos fue una nueva campaña de ZLoader que explota la verificación de la firma digital de Microsoft para robar información sensible de los usuarios. Comenzamos a ver pruebas de esta nueva campaña alrededor de noviembre de 2021. Los atacantes, que atribuimos a MalSmoke, buscan el robo de credenciales de usuario e información privada de las víctimas. Hasta ahora, hemos contabilizado más de 2.000 víctimas en 111 países. Con todo, parece que los autores de la campaña de Zloader consiguen evadir los sistemas de control y siguen actualizando sus métodos semanalmente. Recomendamos encarecidamente a los usuarios a que apliquen la actualización de Microsoft para la verificación estricta de Authenticode, que no se aplica por defecto”, destacó Kobi Eisenkraft, Malware Researcher de Check Point Software.