Reflexión del Centro Familiar Cristiano: «Pasos para caminar en victoria»

Este año Dios nos entregó una palabra, y nos aseguró a través de ella, en todo lo que hagamos tendremos victoria por medio de Jesús. Por eso, debemos tomar conciencia de quienes somos en Él, para vivir conforme a lo que el Señor ha ganado para nosotros. Veamos lo que dice la Palabra de Dios.

Puede ser, que en este año se presenten diferentes batallas; pero su palabra nos da las herramientas necesarias para vencer.

La vida de Jacob es una guía para afrontar los problemas y resolverlos. Para poner en contexto: Jacob vivió gran parte de su vida como un engañador; engañó para tener la bendición de su padre. Y a partir de ahí comienzan sus problemas que lo persiguieron hasta el día que tomó valentía para enfrentarlos (Génesis 32:22-29).

1) PARA TENER VICTORIA DEBO DEJAR DE HUIR- Génesis 32:22-24 NTV.

Durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas, a sus dos mujeres esclavas y a sus once hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Génesis 32:22-24 NTV

Jacob se levantó una noche y dijo: voy a enfrentar mi pasado, voy a enfrentar mis temores. Esta fue la primera vez que Jacob se determinó y dejó de huir; dejó de esconderse. Tenía recursos, dinero, pero vivió toda la vida engañado. Él sabía que la única manera de tener victoria, era luchando.

Así nosotros debemos determinarnos a enfrentar, lo que ha quedado pendiente en la vida. Nunca sabrás cuáles serán los resultados hasta que lo intentas.

Nunca podremos disfrutar las bendiciones de Dios si no hacemos la paz con Dios, con los demás y con nosotros mismos.

Nunca se podrá disfrutar de sus bendiciones si vivimos huyendo. Hagamos que este año sea el año donde podamos resolver lo que nos traba. Para caminar en victoria debemos dejar de huir. Es tiempo que restauremos la paz con Dios.

2) PARA TENER VICTORIA, NO TIRES LA TOALLA.

Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre (un Ángel) y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y está se le dislocó mientras luchaban. «Luego el hombre le dijo: ¡Déjame ir, pues ya amanece! – No te dejaré ir a menos que me bendigas- le dijo Jacob» Génesis 32:25 – 26 NTV.

El ángel se dio cuenta que Jacob no se iba a rendir. Van a haber momentos en tu vida en los que vas a tener que seguir adelante, avanzando; por más que recibas un golpe. Hay momentos en nuestra vida en la que tendremos batallas, donde recibiremos golpes. Lo importante de esta historia es que no debemos cansarnos de buscar la bendición de Dios.

La pobreza pudo haber golpeado. Pero dirás: Señor no te soltaré hasta que me prosperes.

Una enfermedad pudo haber golpeado, pero dirás: Señor no te soltaré hasta que me sanes.

Aprender a resistir, a perseverar. Esa es la clave para ver tu victoria.

A pesar de que vengan los golpes, no se caerá tu fe. Estaremos de pie, resistiendo y subiremos al ring peleando la buena batalla de la fe.

Que Dios nos vea y nos encuentre no tirando la toalla, que nos encuentre peleando así como lo hizo Jacob.

No soltemos nuestra bendición, el Dios bueno que tenemos a nuestro lado nos está perfeccionando para la buena batalla.

3) PARA TENER VICTORIA, PELEA DESDE TU IDENTIDAD EN CRISTO.

«¿Cómo te llamas?- preguntó el hombre. – Jacob- contestó él» Génesis 32:27 NTV. Debemos pelear desde nuestra identidad, porque somos hijos, no somos derrotados, no somos pecadores. Al enemigo le encanta distorsionar nuestra identidad. Cuando llegamos a Cristo, la luz llega a nuestra vida, y podremos tener revelación de quiénes somos realmente. EN CRISTO JESÚS NUESTRO DESTINO ES LA VICTORIA.

Cuando Dios te hace una pregunta no es porque no sabe la respuesta, normalmente es porque nosotros no sabemos la respuesta.

Debemos pelear desde nuestra identidad, Dios te dio tu propio llamado, tu propio talento, tu propio potencial, tu propia carrera para correr y tu propia batalla para pelear.

Entonces el hombre le dijo: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido» Génesis 32:28 NVI.

Lo increíble de esta historia es que tenemos un Dios que está dispuesto a meterse con nosotros al ring. No para mostrarnos nuestras debilidades, sino para revelarnos nuestra verdadera identidad. Dios se subió al ring para cambiarle el nombre a Jacob.

En este año 2022 Jesús entra al ring con nosotros para cambiar nuestro nombre. Dentro nuestro hay un Israel, hay un luchador, que se va a mantener firme, que no va a tirar la toalla. Cuando el Señor ve corazones que están ardiendo por Él, hay algo que sucede, no debemos cansarnos de pelear la buena batalla. Aquí es donde vendrá el cambio y la transformación. No dejemos de pelear por la bendición que estamos anhelando porque va a llegar, porque el Dios de la victoria siempre va a llegar.

Pastora Karina Arrejín

Centro Familiar Cristiano Eldorado