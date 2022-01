Cansada de recibir pelotazos, una joven decidió dar fin al partido de un modo muy particular en una playa de la costa Atlántica. Sus amigas festejaron la iniciativa y la difundieron en redes sociales.

Una joven protagonizó una insólita escena en las últimas horas en una playa de la Costa Atlántica al pinchar con un cuchillo la pelota de un grupo de chicos que jugaban muy cerca del lugar donde se encontraba. Aparentemente, la joven se hartó de los pelotazos que recibieron sus amigas y ella.

La escena, que quedó grabada en un video, fue motivo de debate en las redes sociales, con voces a favor y en contra.

Video viral | Se cansó de que le jugaran al fútbol cerca y les pinchó la pelota con un cuchillo pic.twitter.com/5JT4KoKcf8 — misionesonline.net (@misionesonline) January 8, 2022

Apoyo y repudio en las redes sociales

La protagonista del video es una mujer que, como miles de argentinos, fue a pasar las vacaciones a La Costa Atlántica. Llegó con un grupo de amigas para descansar y tomar un poco de sol.

A pesar del coronavirus, las playas están colmadas de gente y tuvo la mala de suerte de ubicarse junto a un grupo de chicos que jugaba a la pelota. Ya cansada de los pelotazos, tomó un cuchillo y pinchó el balón. Después, lo levantó en el aire y lo devolvió con una patada, mientras sus amigas la aplaudían y la grababan.

“Bien, Mili, vamos”, se escucha decir a una de las chicas. La mujer que tomó las imágenes subió el video con el mensaje “El verdadero qué mujer”, y etiquetó a su amiga, quien respondió el posteo. “La pibita que empieza más tranquila el 2022″, expresó.

La imagen se viralizó y en Twitter recibió cientos de comentarios: “La indignación que me genera este video. Sabés cómo le saco el celular y se lo tiro al medio del agua. No me divierto yo, vos tampoco. Ja”, escribió un usuario.

Otro, en cambio, respaldó la actitud: “Se tenía que hacer y se hizo”.

