Netflix salvó la carrera de una actriz reconocida

El gigante streaming de Netflix salvó la carrera de la famosa actriz Sandra Bullock tras trabajar en los últimos cuatro año en dos grandes éxitos de esta plataforma. La actriz estadounidense agradeció y de no ser por Netflix expuso que “habría estado en el pasto de las vacas”.

Netflix salvó la carrera

La actriz Sandra Bullock se asoció con Netflix en películas muy exitosas como A ciegas (Bird Box) e Imperdonable (The Unforgivable). Ambas obtuvieron una cantidad de visionados brutales y esto le dio fuerzas a la actriz para seguir con su carrera cinematográfica. En el caso de Bird Box, estrenada en el 2018, tuvo 282 millones de vistas en sus primeros 28 días desde el estreno, haciendo récord y siendo la película más vista de la plataforma. Asimismo, Imperdonable, estrenada el 24 de noviembre del 2021, estuvo en el ranking de la plataforma Netflix posicionada en el primer lugar por muchos días.

En ese sentido, la propia Sandra Bullock en una reciente entrevista expresó: “Si no fuera por Netflix, mucha gente no estaría trabajando. Sus historias no serían contadas. ¿Quién pensaría que yo, como mujer, todavía estaría trabajando en este momento? Habría estado en el pasto de las vacas. Es cierto”.

La actriz también alabó el gran trabajo de la plataforma que realiza en otros países, como la serie El juego del calamar que ha sido un éxito a nivel mundial.

“Ese es uno de los más importantes, pero he visto más trabajos de otros países contados por otras nacionalidades, y nunca lo hubiéramos tenido hace 10 años, nunca. Reúne a las personas de una manera que realmente, ya sabes, nos estamos dividiendo cada vez más y, sin embargo, tenemos las plataformas de streaming que pueden combinar nuestras historias e ir, mirar, la misma historia, solo que diferente”, concluyó la actriz Sandra Bullock.

La mega estrella de Hollywood también estrenará películas de cine.

A pesar de que sus éxitos más recientes son de Netflix, la actriz estadounidense volverá al cine con The Lost City, donde interpreta a una autora de novelas románticas que se embarca en una aventura por la jungla con el modelo de las portadas de sus libros. Además Sandra Bullock también hará Bullet Train, donde 5 asesinos se reúnen en el mismo tren a la vez porque tiene misiones similares. En el reparto de esta película también destacan Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson, Zazie Beetz, Michael Shannon, Joey King y Hiroyuki Sanada.

Filmografía completa de Sandra Bullock

2022

Bullet Train

2022

La ciudad perdida

2021

Imperdonable

2019

Reborn

2018

Bird Box

2018

Let Her Speak

2018

Ocean’s 8

2018

Vigilance

2015

Los minions

2014

Expertos en crisis

2014

Tupperware Unsealed

2013

Cuerpos especiales

2013

Gravity

2013

Most Wanted

2011

Tan fuerte, tan cerca

2009

La Proposición

2009

Loca obsesión

2009

The Blind Side (Un sueño posible)

2008

No Subtitles Necessary: The Story of Laszlo and Vilmos

2007

Premonition (7 días)

2006

Historia de un crimen

2006

La casa del lago

2005

Miss agente especial 2: Armada y fabulosa

2004

Crash (Colisión)

2002

Amor con preaviso

2002

Asesinato… 1-2-3

2002

Clan Ya-Ya

2000

Blanco perfecto

2000

Miss Agente Especial

1999

28 Días

1999

Las fuerzas de la naturaleza

1998

El Príncipe de Egipto

1998

Prácticamente magia

1998

Siempre queda el amor

1998

Welcome to Hollywood

1997

Speed 2

1996

Corazones Robados

1996

En el amor y en la guerra

1996

Tiempo de matar

1995

La red

1995

Mientras dormías

1994

Speed (Máxima potencia)

1993

Demolition Man

1993

Esa cosa llamada amor

1992

Relaciones cruzadas

1992

Secuestrada

1989

Bionic Showdown: The Six Million Dollar Man and the Bionic Woman

1989

The Preppie Murder

Copa Misiones League Of legends: hoy es la última fecha para inscribirse al torneo Misionero de Gaminghttps://t.co/rxFLQcNkO8 — misionesonline.net (@misionesonline) December 3, 2021

FUENTES: Mundocine_ok y Cinemascomics