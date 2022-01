Lionel Messi ternado por la FIFA junto a Lewandowski y Salah para pelear por el The Best

Lionel Messi, ganador del Balón de Oro y último campeón de la Copa América junto a la Selección Argentina, competirá ante Robert Lewandowski y Mohamed Salah por el galardón de La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

La FIFA ha dado a conocer este viernes los finalistas al premio The Best y la sorpresa ha sido que Jorginho, futbolista del Chelsea, se ha quedado fuera de la lista de los tres nominados.

Leo Messi, campeón del Balón de Oro hace poco más de un mes, competirá con Robert Lewandowski y Mohamed Salah por conseguir un galardón que tanto el argentino como el polaco han conseguido. El premio se entrega, junto al resto de la gala FIFA The Best, el próximo 17 de enero.

De hecho, los dos últimos campeones del The Best son seguramente los favoritos. Lewandowski, jugador del Bayern de Múnich, se lo llevó el del 2020 tras una temporada estratosférica y rompedora de récords en la Bundesliga, mientras que Leo Messi se hizo con el del 2019.

Ambos, seguramente, son los favoritos para llevarse este The Best. Puede partir como favorito Leo Messi por haberse llevado ya el Balón de Oro, aunque fue de forma ajustada. El jugador del Paris Saint Germain no ha pasado unos buenos últimos meses en su nuevo equipo, pero levantó la Copa América con Argentina siendo el líder absoluto del equipo y también la Copa del Rey con el Barça, con el que anotó 28 goles en este 2021.

Lewandowski, una temporada más, volvió a estar imparable de cara al gol y fue capital para que el Bayern triunfase en la Bundesliga, así como en la Supercopa. El polaco marcó 43 tantos en 34 partidos en 2021, firmando un récord en Alemania.

El que se ha colado, y con mérito, ha sido Mohamed Salah, que seguramente ha sido el mejor jugador del mundo en esta segunda mitad del 2021. El egipcio se ha salido con el Liverpool, con 16 goles y 9 asistencias en lo que va de Premier League, haciendo jugadas inverosímiles.

Jorginho, la amarga sorpresa

Respecto a los finalistas del Balón de Oro, el que ha caído de los tres finalistas ha sido Jorginho, que el año pasado fue campeón de la Champions League y la Eurocopa, con un protagonismo importante en ambos equipos, aunque quizás no rindiera al mismo nivel en lo individual.

Messi llegó a París y PSG publicó un informe sobre su saludhttps://t.co/lDC2btj4Zo pic.twitter.com/8R6FR7kY25 — misionesonline.net (@misionesonline) January 5, 2022

El propio Sami Khedira, encargado de decir los finalistas, matizó que «el premio es individual, no grupal», para explicar la ausencia del italobrasileño, que quedó como tercer clasificado en el galardón entregado por L’Equip.

Otras ausencias que pueden dar que hablar son las de Erling Haaland o Kylian Mbappé, los dos máximos favoritos a pelear por el The Best los próximos años.

Lionel Messi

(Mundo Deportivo)