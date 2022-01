Misiones: dirigentes repudiaron al diputado de Juntos por el Cambio que reivindicó a la dictadura y presentó un amparo contra el pase sanitario

Desde el peronismo, el Frente Renovador y los movimientos sociales hubo expresiones en contra Horacio Loreiro, el diputado de Juntos por el Cambio que reivindicó a la dictadura. Además pidieron que la UCR, partido socio del PRO, rechace las palabras del legislador.

El diputado de Juntos por el Cambio que reivindicó a la dictadura recibió repudios de casi todo el arco político provincial, menos de la Unión Cívica Radical (UCR), partido aliado al PRO, con el que conforman Juntos por el Cambio. Desde el peronismo, el Frente Renovador y las organizaciones sociales hubo fuertes respuestas contra Horacio Loreiro, quien había manifestado que “en la época de los militares teníamos más libertades que hoy”.

Por el lado del peronismo, el dirigente Carlos Valenzuela, cuestionó a Loreiro por sus expresiones y lo acusó de no tener racionalidad en sus planteos. Además recordó que el dirigente obereño del PRO, forma parte de un cuerpo legislativo, como la Cámara de Representantes, que tiene aún hoy un miembro que se encuentra desaparecido, Juan Figueredo.

“Lamentables las expresiones de este diputado. Creo que son flatulencias del cuerpo social de la Nación que está procesando aún la materia fecal residual de la dictadura. Es una expresión de un personaje que pretende tener pose de prócer y genera un negacionismo, que además de negacionismo, es carente absoluto de racionalidad. Cuando hemos tenido en la Nación y en la provincia persecuciones, la cárcel. Comparar las libertades absolutas que tenemos hoy, incluso con las declaraciones de este petulante, demuestra cuáles son las libertades en las que vivimos”, aseguró.

Valenzuela recordó que durante la última dictadura militar hubo exiliados, torturados, desaparecidos y que incluso dirigentes de la UCR sufrieron todo tipo de atropellos, por lo que pidió que el principal socio del PRO en Juntos por el Cambio salga a repudiar las expresiones de Loreiro.

“El cuerpo institucional de la Unión Cívica Radical de la provincia debería genera una expresión de desagravio a la democracia, a la Cámara de Diputados de la provincia y reemplazar a quien es vicepresidente segundo por esta expresión, que debe estar inmersa en el marco de la ley presentada por (el expresidente, Raúl) Alfonsín, de defensa de la democracia”, añadió.

Para Valenzuela, el centenario partido no puede permitir expresiones de esa naturaleza en sus filas o en sus socios políticos. “Este es un personaje, hace poco asumido, que nos va a tener en estas expresiones lamentables que nosotros no podemos permitir. Cualquier flatulencia en un salón hay que airear y hay que mostrar quien es el vergonzante que genera ese tipo de situaciones para la sociedad”, afirmó.

En tanto Roque Gervasoni, diputado provincial mandato cumplido por el Frente Renovador de la Concordia lamentó, no solo las expresiones de Loreiro reivindicando a la última dictadura militar, sino también su interpretación sobre el uso del pasaporte sanitario en medio de la pandemia por el coronavirus.

“La verdad que es increíble que alguien que accede a un cargo en democracia esté reivindicando la dictadura. Pero más allá de eso, la cuestión es no entender de qué se trata el pase sanitario. Estamos haciendo un esfuerzo tremendo para poder cuidarnos entre todos, estamos viendo números que nos dejan atónitos. Los 100 mil casos a nivel nacional, cómo se ha desbordado Mar del Plata, lo que está pasado. Y nosotros seguimos con esto de cuidarnos pero seguir trabajando”, aseveró.

Gervasoni aclaró que el pase sanitario es necesario para concurrir a eventos masivos, bares, restaurantes y negó que sea necesario para realizar trámites o asistir al trabajo como había expresado Loreiro en la misma nota donde reivindicó a la dictadura.

“Lo que te están diciendo es que para estar en espacios públicos tenés que tener por lo menos dos dosis de vacunas puestas por lo menos 14 días antes de estar en ese lugar. Ayer tuvimos el caso de un óbito no vacunado por decisión propia. Eso es lo que tiene que entender la gente. Los que se están contagiando hoy están generando una baja ocupación de camas porque están vacunados. No es que no te vas a contagiar pero no vas a tener el riesgo que tenías al principio, de terminar en terapia intensiva, con asistencia respiratoria, con alto índice de muertos”, puntualizó.

En la misma línea que Valenzuela, Gervasoni cuestionó a los dirigente de la UCR, el principal alidado que tiene el PRO en Juntos por el Cambio. “Todo lo que escuché de Loreiro es una locura y la UCR es cómplice porque no escuché a ninguno solo de ellos decir que no está de acuerdo, nadie salió a contradecirlo. Él está reivindicando la dictadura y está en contra del cuidado que está proponiendo Misiones para el misionero, como lo venimos haciendo desde el principio de la pandemia”, aseveró.

En ese sentido, el dirigente reflexionó que ya no se puede volver a encerrar a la gente como en el inicio de la pandemia y recordó que algunos Estados ya comenzaron a tomar otro tipo de medidas.

“Volver a encerrar a la gente no se puede, pero si se les está pidiendo a todos que se cuiden. Paraguay está multando inclusive al que no tiene el pase sanitario. Catamarca ha tomado determinaciones más profundas, por ejemplo al internado no vacunado cobrarle los insumos, la internación, son mediad más extremas”, añadió.