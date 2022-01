Los Star Wars visitaron el Hospital Pediátrico de Posadas

Este año nuevamente el P.A.S.-Posadas, que depende de la Vicegobernación, con la coordinación de la subsecretaria Mirta Amarilla, junto a los tres Reyes Magos, realizó la entrega de obsequios para los infantes que se encuentran en el sector de Pediatría.

En este año particular y con el fin de preservar la salud de todos, no se realizó el habitual recorrido, aunque esto no impidió que los más chicos tuvieran su presente.

También los chicos que concurren a la colonia de vacaciones de verano, organizada por el P.A.S.- Posadas, que depende de vicegobernación, en el club de Empleados del I.P.S., tuvieron una mañana distinta con la visita de los Reyes Magos, quienes entregaron juguetes a los asistentes. Cerca de un centenar de niños pudieron saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar, que además compartieron algunas actividades con los más chicos.

La colonia de vacaciones del P.A.S. funciona desde el 27 de diciembre. Está destinada a niños entre los 4 y 11 años y funciona de lunes a viernes en el turno de 10 a 14 hs.

Es importante destacar que las políticas públicas diagramadas por el Gobierno Provincial se encuentran orientadas a garantizar la presencia del Estado en la atención y cumplimiento de las necesidades básicas de cada menor, procurando también generar alegría.