Ingresá a la nota y conocé qué medidas dispusieron las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación en las últimas horas, para las personas que son contacto estrecho de un caso de Covid-19 positivo.

Ayer en la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) todos los ministros de Salud del país analizaron la actual situación epidemiológica de incremento en el número de casos de COVID-19, plan de vacunación y modificar la lógica de testeos ante la aglomeración de personas que se registran en los centros de testeos.

En ese sentido, se precisó que si la persona (menor de 60 años) tiene síntomas compatibles con COVID-19 y tuvo contacto estrecho con un caso positivo no es estrictamente necesario realizar un test para confirmar el diagnóstico, ya que, ante tan elevada circulación viral, la confirmación puede establecerse por nexo clínico y epidemiológico.

En el caso de que la persona haya tenido un contacto estrecho con un caso confirmado, pero no presente síntomas deberá realizar el aislamiento correspondiente pero no está indicado el testeo.

Debe aislarse y avisar a las personas con las que tuvo contacto, desde 48 horas previas al inicio de los síntomas, que también deben aislarse. En caso de presentar dificultad respiratoria o los síntomas empeoran, deben consultar rápidamente al médico”, explicó el ministro de Salud Pública, Dr. Oscar Alarcón.

En el caso de ser contacto estrecho de un caso confirmado de COVID 19 y no presenta síntomas (asintomático), si son menores de 60 años con esquema de vacunación completa (menos de 5 meses de completar el esquema o aplicada la dosis de refuerzo), “debe aislarse 5 días y luego los 5 días restantes puede salir manteniendo cuidados como uso adecuado de barbijo, no concurrir a eventos masivos o sociales. En este tipo de casos no está indicado el testeo”, agregó.

Para el caso de aquellas personas menores de 60 años asintomáticas sin vacunas o esquema incompleto, el aislamiento “es de 10 días y en este tipo de casos no está indicado el testeo”.

Es importante que se tenga en cuenta las medidas de aislamiento y con ello no solo se evitará aglomeraciones en los centros de testeos, sino que se reducirá la trasmisión del virus.

Alarcón aclaró que en el caso de las personas mayores de 60 años este recomendado hisopar.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, participó ayer del Consejo Federal de Salud (COFESA) junto a sus pares de las 24 jurisdicciones.

Allí analizaron la actual situación epidemiológica de incremento en el número de casos de COVID-19 y acordaron facilitar el acceso a la vacunación durante los meses de enero y febrero permitiendo que las personas se vacunen fuera de su lugar de residencia.

Además, se definió que el intervalo mínimo para la aplicación de las dosis de refuerzo sea no menor a 4 meses y cambiar la lógica de los testeos.

“En los centros turísticos es importante poder vacunar a aquellas personas que residan en otros lugares”, afirmó la ministra Vizzotti, y explicó que “durante el mes de enero más de 5 millones de personas cumplen cinco meses de su segunda dosis, por eso hay que ser flexibles y favorecer el acceso de los refuerzos”.

“Provincia de Buenos Aires lo está haciendo y está vacunando muchísimo en la Costa Atlántica, esa reciprocidad y trabajo federal va acelerar durante este momento la campaña de vacunación”, detalló la jefa de la cartera nacional en relación al acceso de la vacunación contra COVID-19 a no residentes en el contexto de la masiva circulación de personas durante la temporada de verano.

En ese sentido, la cartera nacional se comprometió a reforzar la distribución de dosis para cumplir con este objetivo.

Vizzotti remarcó la importancia de seguir iniciando, completando esquemas, y dando refuerzos para avanzar aún más en la campaña de vacunación contra COVID-19.

“Es muy alentador que 730 mil personas mayores de 18 años hayan iniciado su esquema de vacunación en las últimas 8 semanas. Estamos casi en el 85% de la población con una dosis y el 72% con dos dosis, lo que nos posiciona en un lugar muy adelantado de vacunación en todo el mundo”, señaló.

Durante la reunión se transmitió la recomendación realizada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) de homologar a no menos de 4 meses el intervalo mínimo para la aplicación de las dosis de refuerzo en todas las personas mayores de 18 años con el objetivo de aprovechar oportunidades y agilizar la campaña de vacunación.

Es decir, que toda persona que haya completado su esquema de vacunación inicial hace más de por lo menos 120 días, está en condiciones de recibir la dosis refuerzo.

La implementación de la medida se adaptará a las condiciones y planificación definida por los diferentes planes jurisdiccionales.

También explicó que, como consecuencia del avance de la vacunación, “el aumento del número de casos se ha desacoplado del número de muertes y de internaciones en terapia intensiva, aunque sí genera tensión en el sistema de testeos”.

En ese sentido, desde la cartera nacional se definió modificar los algoritmos con el objetivo de disminuir la tensión en los centros de testeo, que en los últimos días han experimentado un incremento considerable.

También se informó que en las últimas horas la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó la comercialización de cuatro marcas de autotest que permitirán una disminución en la demanda de testeos, y ha sido probado como una opción que promueve el autocuidado.

Para poder hacer frente a la demanda en los testeos se informó que además se está trabajando en la articulación con el sector privado, quienes ofrecieron disponibilidad de ampliar oferta y ser parte de la expansión diagnóstica.

En relación al aforo de eventos masivos en este contexto de aumento del número de casos y ante la manifiesta preocupación de algunos ministros de salud provinciales, la ministra Vizzotti explicó que el DNU vigente habilita a las jurisdicciones a tomar las medidas que consideren necesarias ya que las acciones focalizadas han demostrado mayor impacto, y aseguró el acompañamiento de la cartera nacional en ese sentido.