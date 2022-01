Liliana y Emil Schmid se casaron en 1969, hace casi 4 décadas que tomaron la decisión de recorrer el mundo entero y no tienen pensado parar. Conocen los cinco continentes y visitan Argentina por segunda vez, la primera fue en el año 1986.

La pareja suiza recorre el mundo hace 37 años y son Récord Guinness por conocer 186 países. Se hospedan precisamente en el complejo «Allaité» ubicado en el Km4 de la ruta 105, del municipio de Garupá.Un Récord Guinness en Misiones

Misiones Online visitó el salón campestre lodge denominado “Allaité” donde ambos se hospedan y pasan sus últimos días en Argentina.

Ambos nacidos en Zúrich, Suiza, tienen como estilo de vida recorrer el mundo juntos en su camioneta Toyota LandCruiser modelo 86 que tiene cerca de 800 mil km. La misma tiene refacciones propias hechas por Emil y ambos confesaron que no buscan cambiarla por una más nueva “esta camioneta es más que un auto para nosotros” expresó Liliana.

“Es la vida que nos gusta y esperamos poder continuar todo lo posible” remarcó Liliana.

La idea en un primer momento fue conocer el continente africano pero ante los problemas para ingresar a Nigeria, decidieron visitar el continente americano. Partieron de Suiza hacia Canadá a donde enviaron su camioneta en una embarcación.

A partir de allí solamente viajes que se concretaron uno detrás de otro. De Canadá, pasaron a Estados Unidos y al año visitaron México. En 1986 conocieron Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Chile y Argentina.

Treinta y cinco años después volvieron a Argentina por Puerto Iguazú.Tuvieron la mala suerte de quedar varados por varios meses en el país debido a la pandemia por coronavirus y actualmente transitan sus últimos días en el país y emprenderán una nueva travesía.

“Llegamos a Posadas en febrero del 2020 y con problemas con la camioneta, y luego el coronavirus llegó”

Si tuviera que elegir un nuevo destino no están seguros de confirmarlo pero el mismo estaría en zonas cercanas de la región como Uruguay y Brasil “No sabemos a donde vamos, si los contagios siguen subiendo vamos a ir a Brasil, si los casos no suben iremos al oeste de Argentina, Purmamarca, La quebrada de Humauaca, La Puna y otros” contó Emil.

Luego del inconveniente en Argentina, decidieron viajar nuevamente a Europa y África y su primer destino fue Santo Tomé y Príncipe en Sudáfrica. Debido a las restricciones no pudieron enviar el coche a la nación africana y viajar en avión.

Luego de tres meses donde conocieron Portugal, Marruecos, Turquía, Egipto mientras su amada camioneta seguía esperándolos en Ricardo Rojas, en la provincia de Buenos Aires.

Luego de enterarse que Argentina abría sus fronteras nuevamente y tuvieron que vacunarse antes de regresar. Ambos tienen la dosis única de la farmacéutica Johnson & Johnson.

La Toyota que nunca los abandonó tuvo algunos inconvenientes durante las diferentes travesías pero más allá de los diferentes talleres mecánicos que visitó, Emil siempre cuidó de ella.

“El arregla todas las pequeñas cosas, si estamos en el desierto o un lugar donde no hay mecanicos él siempre encuentra la solución, a veces dice ‘ahora no sé cómo vamos a continuar’ pero yo sé que él siempre tiene algo para arreglar las cosas, yo sé que él es un buen mecánico” expresó Liliana sobre su esposo.

La pareja no solamente tiene en el recuerdo los miles de lugares que visitó sino que también fueron premiados y son Récord Guinness. El mismo fue entregado por realizar el viaje más largo del mundo con 741.065 kilómetros con un mismo automóvil y por visitar la totalidad de 186 países de todo el mundo.

Ante la pregunta y el largo periodo que llevan en Argentina Emil y Liliana comentaron que no les gusta el mate “probamos pero no nos gustó, disculpen” dijeron. Por otro lado no han probado el tereré tampoco, sin embargo, prometieron que lo harán en su último día de estadía en Misiones.