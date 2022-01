Destacan la gran recepción de turistas en los parques provinciales tras la implementación del pase sanitario en Misiones

La subsecretaria de Parques Turísticos y Temáticos, Vanina Vera, se refirió al pase sanitario en Misiones, a su implementación en los parques provinciales y aseguró que “no mermó la llegada de visitantes, sigue siendo mucha la concurrencia en esta temporada”.

Vanina Vera – Santa María de las Misiones

Vera comentó que “desde el domingo se pide el pase sanitario en el Parque Salto Encantado, el Parque Saltos del Moconá y en el Parque Temático de La Cruz con sus distintas modalidades, esto es el carnet o la aplicación en el celular”.

Además, la subsecretaria recordó que en las boleterías se realiza la sanitización y el control de temperatura. Por otro lado, este requisito es para personas mayores de 13 años, mientras que los niños no están obligados a presentar el carnet.

Con respecto a las visitas de turistas en estos días, Vera señaló que “no hubo merma, hay mucha concurrencia en esta temporada”, y agregó que “los lugares son amplios y seguros, los visitantes siempre buscan eso”.

Por otra parte, Vera recordó que los parques habilitados son el Parque Salto Encantado, el Parque Saltos del Moconá y el Parque Temático de La Cruz. Además, los atractivos turísticos comprenden también a las reducciones jesuíticas guaraníes.

En este sentido, uno de los destinos más elegidos es el Parque Saltos del Moconá. “Cuando empezó el turismo interno fue el más demandado, se empezó con reservas que antes no pasaba, no había mucho movimiento”, y afirmó que el Parque Temático de la Cruz logró posicionarse como destino gastronómico con los locales Santanero Restó y Santanero Bar.

Los tres parques abren todos los días de 9:00 a 17:30 horas y con relación a los costos, las tarifas se dividen en residentes misioneros, nacionales, jubilados y extranjeros; con el requisito de presentar el DNI o pasaporte.

Vera señaló que “el misionero tiene una tarifa a $120 y el extranjero a $500”. Por otra parte, en el Parque Saltos del Moconá se abona una tarifa de paseo náutico en función al caudal del agua.

Además la subsecretaria sostuvo que “las expectativas para la temporada de verano son muy buenas porque hay una apertura plena y seguridad sanitaria, además es positivo para el sector privado”.

