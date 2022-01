Lionel Messi dio negativo y partió a Francia junto a su familia

Lionel Messi dio negativo de coronavirus y viajó directo a Francia este miércoles por la madrugada. El jugador argentino presentó el PCR con resultado negativo lo que lo habilitó a viajar a París para sumarse a los entrenamientos del PSG.

A las 23:57 del martes, Lionel Messi junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y los tres hijos del matrimonio donde abordaron un vuelo privado en el Aeropuerto Internacional de Rosario con destino a la capital francesa.

Messi vino a la Argentina para pasar las fiestas de fin de año en su ciudad natal. Allí realizó decenas de actividades y se mostró con mucha gente y eso provocó que se contagiara en medio de la tercera ola de casos que afronta el país.

El capitán de la Selección argentina se testeó cada 24 horas desde que resultó positivo en Covid-19, el pasado 26 de diciembre tras celebrar una fiesta con familiares y amigos, y se mantuvo en “buen estado”, según trascendió desde el círculo cercanas del futbolista.

La «Pulga» tenía pensado viajar a Francia el pasado domingo, pero su contagio, dado a conocer por el club parisino, alteró sus planes. Como el PCR le había dado positivo días antes, estuvo aislado junto a su familia en el barrio privado Miraflores de Rosario.

Con el regreso de Messi, la intención del club parisino y del entrenador Mauricio Pochettino es que pueda estar el próximo domingo 9, a las 16:45, hora argentina, entre los 11 que enfrenten a Lyon, por la Ligue 1, aunque eso dependerá de su estado físico del jugador.

El mensaje de Fer Palacio, acusado en redes por el positivo de Lionel Messi

Vale destacar que, además de la conocida banda santafesina, el DJ Fer Palacio había sido acusado en las redes por el positivo del Diez y también mostró que el resultado de su test dio negativo.

«Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner ‘asesino’ por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid», descargó Fer Palacio en su cuenta de Instagram, y luego mostró su PCR negativo.

Tomás Pochettino pasó la revisión médica y es nuevo jugador de River

Tomás Pochettino es nuevo jugador de River, llega desde Austin FC de la MLS de Estados Unidos para sumarse al equipo de Gallardo. Además del santafesino, esta semana podría concretarse la vuelta de Juan Fernando Quintero.

El ex volante Talleres se hizo la revisión esta mañana y viajará a San Martín de los Andes, lugar donde hará la pretemporada el Millonario.

El jugador de 25 años ya estuvo en el radar de Marcelo Gallardo la temporada pasada pero el ex Boca decidió negociar con el equipo norteamericano. El nuevo jugador de River disputó en la MLS un total de 31 partidos y solo convirtió 2 goles y una asistencia.

En este mercado de pases, River ya tuvo tres incorporaciones con la de Pochettino, junto a la vuelta de Emanuel Mammana y Leandro González Pirez, dos ex jugadores del club.

Sin embargo el millonario buscará incorporar más jugadores mientras espera por la posible venta de Julián Álvarez.

Mercado de pases | Tomás Pochettino pasó la revisión médica y es nuevo jugador de Riverhttps://t.co/A6JaFERG6D — misionesonline.net (@misionesonline) January 4, 2022

Fuente: TN y Agencia Noticias Argentinas.