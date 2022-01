Paloma Ortega, hija de la compañera de Marcelo Tinelli y cuyo padre es Sebastián Ortega, presentó a su novia "Nina", quien es hija de Lalo Mir. Todo saltó por una historia de Instagram que varios respondieron con total aval.

La bomba estalló en Punta del Este, sitio elegido por los famosos argentinos para disfrutar del verano. Es que los medios de comunicación dedicados al espectáculo están de parabienes tras la noticia que revolucionó las redacciones.

Es que Paloma Ortega, hija de Guillermina Valdez y Sebastián Ortega, nieta de Evangelina y Palito, presentó a Ana o “Nina” como le dicen sus allegados.

Lo que también no pasó desapercibido es que el nuevo amor de Paloma Ortega es una de las hijas del reconocido locutor y conductor Lalo Mir.

Según publica el sitio mdz todo se dio en una storie de Instagram, donde se juegan con las respuestas. Allí, la mamá de Paloma, Helena, Dante y Lorenzo (el único que tiene con Tinelli después de todo lo que pasó), le respondió a una usuaria justo en medio de los rumores de romance de Paloma con la hija de Lalo Mir.

«¿Qué es lo que más amás de tus hijas mujeres?», le preguntaron. Y, entonces, Guillermina respondió elogiando la forma de ser de Paloma y Helena. «Su libertad y capacidad de ser ellas mismas sin darle entidad a las miradas de otros y otras», afirmó muy orgullosa.

Esta no es la primera vez que banca la “situación”. En La Academia dijo lo suyo: “Tengo hijos que eligieron un camino propio. Me encanta escucharlos, y me encanta entenderlos. Y me gustaría que en las casas puedan entender que los hijos no son nuestros. Somos guías, y tenemos que acompañar”, remarcó la compañera de Marcelo Tinelli.

“Que cada uno sea como quiere ser. Y basta que si las mujeres tienen el pelo corto como mis hijas hay dudas para que entren a un baño de mujeres. O si un hombre es gay no es fuerte. Hay demasiado sufrimiento en el mundo”, agregó Guillermina.