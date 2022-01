Se entregó a la Justicia uno de los acusados de abuso sexual a una joven en Puerto Iguazú

El acusado de ser partícipe necesario del delito de abuso sexual con acceso carnal a una joven de 19 años en Puerto Iguazú, se puso a disposición de la justicia. El acusado se presentó en compañía de su abogado defensor en la Comisaria de la Mujer.

En horas de la tarde del pasado sábado, el joven de 19 años se entregó ante las autoridades policiales luego de estar prófugo de la justicia por más de 5 días. Según informaron, el mismo tenia pedido de captura nacional e internacional.

La denuncia fue radicada por la victima de 19 años, quien dejó constancia que el detenido junto al hermano de su padrastro, la llevaron inconsciente a un hotel de alojamiento donde se habría cometido la aberración.

El hecho fue conocido por medio de una publicación de la jovencita a través de las redes sociales. En Instagram, decidió contar la aberrante situación que vivió a la salida de un local bailable de la ciudad de las Cataratas.

Tal como lo informó oportunamente este medio, la victima lo expuso en las redes sociales y además, no dudo en radicar la correspondiente denuncia en la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú. “La verdad ya no puedo recordar ni siquiera como me llevaron a ese lugar solo sé que desperté en un lugar desconocido y con el encima mío abusando de mí, me desperté porque ya me estaba lastimando”, escribió en el posteo.

El acusado quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N°3 y en las próximas horas será citado a declaración indagatoria, donde podrá dar su versión de los hechos o bien abstenerse, tal como lo enuncia su derecho constitucional.

Por otro lado, la victima manifestó no recordar con exactitud si el joven detenido abuso de ella, pero asegura que estuvo presente en el lugar. Más complicada es la situación del hermano de su padrastro, Ezequiel N., sobre quien pesa un pedido de captura internacional, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal.

El hecho

El pasado lunes, una joven de 19 años denunció ante la Comisaría de la Mujer a dos hombres por presunto abuso sexual a la salida de un boliche en la ciudad de las Cataratas.

El hecho fue conocido por medio de una publicación de la victima a través de las redes sociales. En Instagram, decidió contar la aberrante situación que vivió a la salida de un local bailable de la Localidad de Puerto Iguazú.

Comenzó exponiendo “Estos dos hijos de re mil puta me cagaron la vida (acompaña fotos de los acusados)… El lunes a las 5:30 o 6 salía de un boliche acá en Iguazú, dos chicos empiezan a pelear y me agarra un ataque de ansiedad y empiezo a llorar”.

V. S. acusó al hermano de su padrastro, Ezequiel N. Las fuertes acusaciones continuaron “Ezequiel dice que me iba a llevar a mí casa como siempre lo hizo cuando necesitaba. ¿Yo estaba empeda? SI pero, ese no le da el derecho de agarrarme cuando ya me quedé inconsciente y llevarme a un telo con su amigo (Mateo M.)”.

Tal como lo expuso en las redes sociales, no dudo en radicar la correspondiente denuncia en la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú. “La verdad ya no puedo recordar ni siquiera como me llevaron a ese lugar solo sé que desperté en un lugar desconocido y con el encima mío abusando de mí, me desperté porque ya me estaba lastimando”.

El crudo relato de la joven en las redes conmocionó a más de uno y es por ello que sus seguidores y no seguidores lo compartieron en sus historias de Instagram. “Apenas podía hablar y le decía que pare, me vuelvo a quedar inconsciente y escucho voces dónde él decía al amigo que ya estaba todo pago y que me iban a llevar a la casa de mi abuela”.

Fue aquella familiar quien le comienza a preguntar qué le había pasado al notar su estado de shock y acompañó hacia la Comisaría de la Mujer para radicar la denuncia. “De alguna u otra forma se enteraron y ahora están prófugos en otra provincia pero hasta que esto se haga justicia no pienso callar, los quiero presos violadores hijos de re mil puta van a pagar por todo el daño me causaron a mí y a mí familia”.

Por último, dejó asentado en la publicación “Les agradecía si comparten así entre todos podemos hacer que ellos paguen por todo”.