Bombazo: Luis Miguel Rodríguez podría pegar la vuelta y ser nuevo refuerzo de Colón de Santa Fe

La dirigencia del Sabalero mantiene un fuerte optimismo tras haber iniciado las charlas para repatriar al Pulga Rodríguez de cara a la próxima Copa Libertadores. Cómo es la situación.

El mercado de pases del fútbol argentino para el 2022 recién está empezándose a mover pero una de las grandes bombas ya se empezó a gestar. Luis Miguel Rodríguez podría volver a Colón de Santa Fe, que este año jugará la Copa Libertadores.

Sí: a poco más de seis meses de su salida del Sabalero, para jugar en Gimnasia y Esgrima La Plata, el Pulga podría volver a club de Santa Fe, donde en 2021 fue uno de los grandes responsables de darle a Colón el primer título en su historia.

Cómo están las negociaciones entre el Pulga Rodríguez, Colón y Gimnasia

El Pulga tiene contrato con Gimnasia hasta diciembre de 2022, y para regresar a Colón, el Lobo pretende un resarcimiento que ascendería hasta los 500 mil dólares y del que se harían parte en parte el Sabalero y en parte el jugador.

En la dirigencia de Colón hay total optimismo en que puedan llegar a un acuerdo entre las tres partes, pero hay que ver cómo se desarrollan las negociaciones en los próximos días, especialmente a partir del regreso del agente del Pulga al país.

La historia de la salida de Luis Miguel Rodríguez de Colón de Santa Fe tras el campeonato

Sorprendió a todo el mundo la salida del crack tucumano poco después de la obtención de la Copa de la Liga Profesional con el Sabalero, y por esos días, el representante del Pulga cargó contra la dirigencia: «En Colón no lo quisieron. No hicieron nada para retenerlo. Lo echó Vignatti, esa es la realidad», declaró allá por junio.

Y agregó: «El Pulga fue a Santa Fe, estuvimos esperando, le dijeron que hable conmigo para definir el tema contractual, pero no me atendieron y nadie me llamó para arreglar el tema, lo dejaron ir…». ¿Habrá reconciliación?

Villa San Carlos suma un refuerzo de la Liga Profesional: Lucas Licht

El experimentado defensor, de 40 años, dejó Gimnasia y ahora jugará en su ciudad: vive a dos cuadras del club.

A los 40 años Lucas Licht sigue más vigente que nunca. El experimentado defensor continuará su carrera en Villa San Carlos, que sumó un refuerzo de la Liga Profesional de cara a la próxima temporada de la Primera División B.

Licht tenia el deseo de continuar en Gimnasia, pero no le renovaron el contrato y quedó libre. Si bien tenía varias ofertas de la Primera Nacional y dos de equipos del Interior, el futbolista optó por jugar en su ciudad: vive a dos cuadras del club.

Licht, uno de los más apegados a Diego Maradona, es uno de los jugadores que más veces vistió la camiseta de Gimnasia en sus dos etapas con 330 partidos y 32 goles. El primer ciclo fue entre el 2001 y 2006, y el segundo se inició en el 2012 con el equipo en la segunda categoría y fue parte del ascenso.

Su carrera tuvo un paso por Getafe, donde estuvo entre el 2006 y el 2010, jugó 80 partidos y anotó un gol. Luego su destino recaló en Racing, club en el que disputó 27 encuentros y convirtió un gol.

En la última temporada, Villa San Carlos finalizó en el puesto 15 de 17 en la tabla general de la Primera División B. Ahora, el equipo buscará otra vez el ascenso a la Primera Nacional, pero de la mano del experimentado técnico Miguel Ángel Restelli.

Fuente: Tyc Sports