Boca confirmó que tiene 8 contagiados de Covid-19 y espera el resultado de más jugadores

Este lunes, Boca confirmó que tiene 8 contagiados de coronavirus. Además, en las próximas horas se sabrá los resultados de futbolistas que tuvieron contacto estrecho. De igual manera, el Xeneize volvió a los entrenamientos.

El Covid-19 está más activo que nunca en el mundo y eso repercute en nuestro país. El fútbol vuelve a ser un termómetro esencial para ratificar qué tan fuerte está el virus, a partir de los arranques de las pretemporadas durante este lunes tras las vacaciones que pasaron los protagonistas tanto en el exterior como en el territorio nacional.

Boca es uno de los tantos clubes que este lunes pondrán en marcha la puesta a punto (esta tarde en el predio de Ezeiza) y que ya se agarran la cabeza: ocho jugadores ya informaron sus resultados positivos, otros no podrán presentarse por problemas vinculados a la misma cuestión y no extrañaría que en las próximas horas ese número pueda aumentar. De hecho, esta tarde también se anotaron en “lista de espera” Sebastián Battaglia y Frank Fabra. ¿El motivo? El club notificó que dieron negativo en el test de antígenos, pero como presentaron síntomas compatibles con el Covid-19 se le hicieron exámenes PCR.

Los teléfonos de las oficinas de Ezeiza sonaron muy temprano con malas noticias, aunque esperables. Ya se tanteaba que el panorama mundial de contagios no presentaría excepciones en varios de los futbolistas citados por Battaglia para comenzar los trabajos de un nuevo año.

Así las cosas, del otro lado del contacto telefónico estuvieron Cristian Pavón (negocian su salida del club a través de una venta a Cruz Azul), Agustín Rossi, Carlos Zambrano, Alan Varela y Gastón Ávila, que informaron sus resultados positivos en los testeos que se realizaron en las últimas horas de forma particular y la lógica necesidad de estar aislados en los próximos días. Por la tarde se sumaron Marcelo Weigandt, Rodrigo Montes y Eduardo Salvio.

Todos los casos fueron informados por el twitter oficial de Boca. Y se aguarda por las nuevas notificaciones de Battaglia y Fabra.

Eduardo Salvio -que estuvo de viaje por Europa junto a su familia- contrajo coronavirus en el Viejo Continente durante las vacaciones. No obstante, ese margen de jornadas en las que ya se estuvo recuperando le permitiría en estas horas retornar al país con un testeo negativo para sumarse al comienzo de la pretemporada, en principio, desde este martes. Y, de esa manera, comenzar a atravesar lo que (por ahora) son sus últimos seis meses vistiendo la camiseta azul y oro: en junio queda en libertad de acciones y por ahora no hay negociaciones. Este martes seguirán su evolución.

Luis Advíncula es otro de los que no se presentará. No por estar infectado, sino más bien por algunos inconvenientes relacionados a su esquema vacunatorio para que se le permita el ingreso a Argentina. Una vez solucionada la traba, el lateral peruano también se sumará. Aunque, como todos sus compañeros, primero deberá pasar por el hisopado del equipo médico de Boca con el fin de saber si puede ser parte de los entrenamientos.

Todo no termina en estos nombres. Por la tarde, cuando los futbolistas del plantel de Battaglia llegaron con sus respectivos autos al predio de Ezeiza, los análisis rápidos generaron un aumento en el número de contagiados. En el club no quieren confiarse solamente con los ya informados por la mañana y prefieren esperar a los nuevos hisopados: desde sus automóviles, el que lance un diagnóstico positivo retornó a su domicilio y el que estuvo óptimo, se cambió y arrancó las prácticas. De todas formas, con el aumento de casos, los trabajos no fueron del todo normales, está claro.

Incluso, puertas adentro empiezan a advertir que la situación es compleja de cara a lo que se avecina dentro de la preparación. No sólo mirando sus casos, sino también lo que estalló desde esta mañana en varias instituciones. Y es que, en las próximas semanas, el Xeneize debe afrontar un hexagonal amistoso (jugaría el 17 y el 20 de enero con equipos extranjeros).

Sin embargo, el panorama adverso ya los lleva a ser cautos: aunque por el momento sigue en pie, los directivos de Brandsen 805 empiezan a aceptar que la posibilidad de suspender ese torneo no sería una locura. “Suspenderlo es una posibilidad. La situación nos da inseguridad a esta hora. Estamos atentos a estas horas”.

