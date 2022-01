Mercado de pases | Ángel Romero será el primer refuerzo para el equipo de Sebastián Battaglia

Ángel Romero se convertirá en las próximas horas en el primer refuerzo de Boca con miras a la temporada 2022, en la que el equipo auriazul apuntará a varias competencias, y podrá contar con el volante ofensivo de la selección paraguaya como novedad.

Así se lo confirmaron desde el club, donde todavía no definieron si la firma del contrato se realizará este martes o el miércoles.

Las charlas entre el delantero paraguayo, de 29 años, y el Consejo de Fútbol venían dándose en un contexto muy optimista. Pero había un asunto que obligaba a ambas partes a ser cautos: ocurre que, después de rescindir su contrato con San Lorenzo, el futbolista no podía negociar de manera oficial con ningún otro equipo hasta que finalizara la temporada 2021. De no cumplir con esta premisa, podía perder los cerca de US$ 1.000.000 que le deben en su exclub. Con el cambio de calendario, todo se liberó. Ese detalle fijado en la anulación contractual prescribió.

La ilusión de cerrar el primer refuerzo esta semana es grande, debido a que la de Boca es la única negociación formal que avanzó, después de un supuesto interés del Fenerbahce, de Turquía, que se diluyó en los últimos días.

Así como el anuncio se retrasó por un tema legal que involucraba a San Lorenzo, ahora existe otro factor que hizo que se acelere este anuncio, y está relacionado con la selección de Paraguay.

Ocurre que el 27 de enero, el seleccionado dirigido por Guillermo y Gustavo Barros Schelotto recibe a Uruguay, por las Eliminatorias. Para formar parte de esa lista (una fija), Romero debe tener contrato vigente con una institución. Y al mismo tiempo, ese club debe recibir la información de esa citación al menos 15 días antes del partido.

Esto significa que Boca y Romero deben apurar los trámites para que el miércoles 12 la Asociación Paraguaya de Fútbol se comunique con Brandsen 805 para anunciar que la flamante incorporación será convocada para la primera doble fecha de Eliminatorias de 2022. Cinco días más tarde (el 1º de febrero), la Albirroja, que está muy complicada para clasificarse al Mundial de Qatar, visita a Brasil.

En lo referido a lo físico, Boca ya hizo las averiguaciones correspondientes para conocer el estado del experimentado delantero, que en julio cumplirá 30 años. En ese aspecto todos los pulgares se mostraron en alto, más allá de que la entidad de la Ribera tendrá que hacerle los estudios médicos oficiales antes de que firme su contrato.

¿Qué gana Boca con la incorporación de Romero? Suma un jugador de experiencia, con roce internacional y guapo. Algunos de los que hoy forman parte del Consejo de Fútbol, y que fueron futbolistas en la década del 90, se aventuran a compararlo con un paraguayo que dejó huella en la Bombonera hace casi tres décadas: Roberto Cabañas.

De no mediar impedimentos de último momento, Romero firmará su contrato en los próximos días, y de inmediato se sumará a la pretemporada, que el equipo realizará desde este lunes en el predio de Ezeiza, bajo las órdenes de Sebastián Battaglia.

