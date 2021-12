Pase sanitario: Arce remarcó que no habrá castigos para quienes no tengan esquema completo de vacunación: “La pena es no entrar al evento”

El vicegobernador y presidente del Comité Científico, Carlos Arce, remarcó que el pase sanitario busca incentivar a los misioneros para completar los esquemas de vacunación y subrayó que no habrá penas para quienes no tengan las dos dosis de la vacuna.

A horas de la puesta en vigencia del pase sanitario para ingresar a eventos masivos, el vicegobernador, Carlos Arce, remarcó que la intención de la medida no es castigar a los que no tienen el esquema de vacunación contra el coronavirus completo, sino inculcar los requisitos.

“Nosotros no buscamos restricciones o algo. La pena es no concurrir al evento, por eso la resolución dice ingreso y permanencia. Aquel que está dentro de un lugar y no tiene carnet sanitario, va a tener que retirarse y también es importante seguir conservando el protocolo sanitario. Es decir seguir conservando la distancia social, el barbijo, todo eso para no relajarnos”, afirmó.

Arce agregó que los controles serán compartidos entre el ministerio de Salud Pública, la Policía de Misiones y los municipios.

“Y la gente que organiza, sobre todos los privados, que vienen, que organizan, que ya saben antes que cuando venden entradas, organizan o se comuniquen, digan que es requisito vacuna y un dato no menor que la última dosis sea con 14 días de validez”, puntualizó.

El vicegobernador y médico recordó que este jueves se publicó la resolución interministerial, firmada por los ministerios de Gobierno, Salud Pública y Turismo, para la puesta en vigencia del pasaporte sanitariro, a través de la aplicación Alegra Med, aunque con la posibilidad de utilizar también las nacionales, Mi Argentina y Cuidar.

“Lo que hacemos es tratar de inculcar los requisitos, estos son que toda persona mayor de 13 años, para el ingreso y la permanencia en eventos de riesgos epidemiológico sanitario tiene que presentar su carnet sanitario. El carnet sanitario, simplemente es de forma impresa o en forma digital, hay tres aplicaciones, la nuestra Alegra Med, Mi Argentina o Cuidar que son las tres que pueden aplicar. Tienen que activarla y con eso suficiente”, describió.

Sobre Alegra Med, Arce reveló que, teniendo en cuenta que hay zonas donde la conexión a internet dificulta mostrar el carnte, Alegra Med tiene la opción de descargar en formato PDF para exhibir cuando sea necesario.

“Eso es para ingresar a todo evento al aire libre o en espacios públicos abiertos mayor de 1.000 personas y menor cantidad en espacio cerrado. Ahí están incluidos la mayoría de los eventos todavía no los eventos religiosos pero sí los eventos de bar, restaurantes, cine, todo lo que sea de distracción”, reveló.

Arce recorrió este viernes por la mañana el Mercadito Solidario del Programa de Acción Solidaria (PAS) que se instaló en la plaza San Martín, en Posadas, junto al intendente, Leonardo “Lalo” Stelatto, el presidente del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS), Lisandro Benmaor y el diputado provincial y presidente del bloque del Frente Renovador, Martín Cesino.

“El último día del año tratamos de agregar este operativo de del Mercadito Solidario porque sabemos que hoy, lo que compren va a estar en la mesa de despedida del año. Por eso con los mismos precios que empezamos el año, que un kilo de costillas te salga 400 pesos y después cortes de menor valor y pollo y todo lo que tenga que ver con pan dulce, bebida, turrones, todo para la mesa de fin de año que puedan comprar acá este. El Mercadito Solidario empezó siendo este año como un servicio más del Programa de Acción Solidaria, pero vimos que la gran concurrencia y demanda nos pidió que extendamos a otros días”, afirmó Arce.

La resolución 4369, firmada por los ministros de Salud Pública y de Gobierno, Oscar Alarcón y Marcelo Pérez, respectivamente, que se emitió este jueves 30 de diciembre establece que los controles serán por parte del personal policial.

El artículo 1 menciona que establece como requisito obligatorio a partir de las 8 horas del 1 de enero del 2022, el esquema de vacunación completo contra el Covid-19 aplicado al menos catorce días antes de la asistencia a la actividad/evento. La acreditación del mismo se realizará a través de la exhibición del Carnet Sanitario físico o por medio de las aplicaciones web disponibles ( App Alegea Med Misiones u otros) para el ingreso y permanencia de personas mayores de 13 años; en las siguientes actividades: viajes grupales de egresados, jubilados o similares, actividades en cines, bares, restaurantes, discotecas, locales bailables, salones para eventos o afines que se realicen en espacios abiertos o cerrados, eventos deportivos que se realicen en espacios abiertos o cerrados, eventos masivos, públicos o privados, de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos o cerrados. Cualquier tipo de actividad/evento que convoque aglomeraciones de personas.

En tanto, el artículo 3 recomienda la continuidad del control por parte de los distintos rubros comerciales de los protocolos previamente establecidos con las medidas de bioseguridad, como ser uso de tapabocas/barbijos, distanciamiento social, utilización de los elementos de protección personal etc.

Mientras que el artículo 4 remarca que la policía de la Provincia de Misiones deberá desplegar los operativos de control y fiscalización de la implementación y cumplimiento del artículo 1 de la presente resolución.

A través de la página web de alegramed.com la gente puede bajarse el archivo pdf del pasaporte de vacunación y también imprimirlo con su código de validación QR. Además, desde salud pública señalaron “le dimos esta posibilidad porque en las fronteras los viajeros no tienen acceso a 4G y no pueden abrir su aplicación, entonces la pueden imprimir en papel o descargar el pdf en el celular antes de viajar”.