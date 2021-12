El lateral portugués, Joao Cancelo, confirmó en sus redes sociales que cuatro hombres ingresaron su casa en Inglaterra y le robaron todas sus joyas. Fue el encargado de mostrar como le quedó la cara luego del asalto.

Desde hace algunos años en Europa se convirtió en algo común leer noticias de distintos robos en los domicilios de los futbolistas. El último en sumarse a esta lista de víctimas fue Joao Cancelo, una de las principales figuras del Manchester City de Pep Guardiola.

El lateral portugués confirmó el asalto en su cuenta en la red social Instagram y brindó detalles del calvario que vivió junto a su familia. El deportista confesó que se resistió, lo que provocó una brutal reacción por parte de los atracadores, quienes lo agredieron físicamente.

“Lamentablemente hoy fui asaltado por cuatro cobardes que me lastimaron y trataron de lastimar a mi familia. Cuando muestras resistencia, esto es lo que sucede. Lograron quitarme todas mis joyas y dejarme con la cara en este estado”, escribió en una Historia. No obstante, destacó que sus seres queridos no sufrieron ningún tipo de represalias: “No sé cómo hay gente tan malvada. Lo más importante para mí es mi familia, y afortunadamente todos están bien. Y después de tantos obstáculos en mi vida, este es solo uno más de los que superaré. Firme y fuerte, como siempre”.

Luego de que se hiciera pública la noticia, el Manchester City emitió un breve comunicado brindándole su apoyo al ex Benfica, Valencia, Inter y Juventus. “Estamos shockeados y consternados de que Joao Cancelo y su familia hayan sido sometidos a un robo en su casa esta noche, en el cual Joao también fue agredido”. Los Ciudadanos además recalcaron que “Joao y su familia están siendo apoyados por el Club” y que “él está ayudando a la policía con sus averiguaciones mientras investigan este asunto tan grave”.

El robo se produjo al día siguiente de la victoria por 1 a 0 en condición de visitante del Manchester City ante Brentford en el Community Stadium (gol del joven inglés Philip Foden). El luso fue de la partida y disputó los 90 minutos.

Con este triunfo, los comandados por Pep Guardiola lideran la Premier League tras 20 presentaciones. Miran a todos desde arriba con 50 unidades, ocho más que Chelsea, su más inmediato perseguidor. Luego asoma Liverpool con 41, aunque adeuda un compromiso.

La institución aún no develó si Joao Cancelo podrá estar a disposición de cara al partido de este sábado ante Arsenal en el Emirates Stadium. Los entrenados por el español Miker Arteta marchan en la cuarta posición con 35 puntos y atraviesan un gran presente en el torneo inglés, al acumular cuatro victorias en fila.

En lo que va de la temporada disputó 22 encuentros, en los que marcó 3 goles (RB Leipzig, Brujas y Newcastle) y brindó 7 asistencias (Brujas -por 3-, Chelsea, Manchester United, Everton y Newcastle).

