Italia: prohibirán el uso de transporte público a las personas no vacunadas contra el coronavirus

La ola antivacunas en Europa es la más grande en el mundo y los gobiernos buscan que aquellas personas que aún no se vacunaron, lo hagan. Es por ello, que el Gobierno italiano anunció por medio de un decreto que las personas que aún no recibieron ningún inoculante contra el coronavirus, no puedan utilizar el transporte público.

Italia, que ayer detectó 98 mil nuevos casos de Covid-19 y continúan aumentando día a día, también marginó a los no vacunados del ingreso a los restaurantes al aire libre. La medida detalla con precisión que “no podrán tomar el transporte público, ir a hoteles o estructuras receptivas o servicios de restaurantes al aire libre”.

La normativa se hará efectiva a partir del 10 de enero y, por el momento, hasta el 31 de marzo.

Varios países cancelaron las fiestas de fin de año por la ola de contagios que produjo la variante Ómicron. El pase sanitario en Italia es el permiso aceptado por restaurantes, bares, comercios, o shoppings, para ingresar a los locales. En dicho país, se le llama “pase verde reforzado”. La República Italiana ya comenzó con la implementación de la tercera dosis en los mayores de 40 años.

El decreto fue firmado por el Consejo de Ministros. En Europa el coronavirus está haciendo estragos y la cuarta ola de contagios alarma a los países que buscan vacunar a la mayor cantidad de personas posibles. En relación al uso del barbijo, en Italia se delimitaron zonas blancas, amarillas, naranjas y rojas determinadas por los contagios de los distintos lugares.

Ayer, Francia detectó más de 200 mil en solo un día. La cifra alarmante fue informada por el ministro de Sanidad francés, Olivier Véran. Incluso, los números marcaron la máxima cifra de contagios registrada en toda Europa desde el inicio de la pandemia a fines de 2019.

Disponen nuevos requisitos para ingresar a la Argentina por el récord de contagios de coronavirushttps://t.co/mttKPFOdzi — misionesonline.net (@misionesonline) December 31, 2021