Posadas | Denunciaron que desde el Madariaga dieron por muerto a un hombre antes de tiempo: para el Hospital hubo un malentendido

El pasado domingo, un hombre de 40 años sufrió un derrame cerebral y sus familiares denunciaron que en el Hospital Ramón Madariaga lo dieron por muerto antes de tiempo y ofrecieron donar sus órganos. Anoche, Fernando Rodríguez falleció por un accidente cerebrovascular.

En dialogo con Misiones Online, Cintia Rodríguez, hermana de la víctima, relató lo que para ella se trataría de una mala praxis médica y supuesto abandono de personas por parte de personal médico del Hospital Ramón Madariaga de Posadas.

Todo se remite al pasado domingo en horas de la tarde, alrededor de las 17. “A mi hermano le dio un ACV cuando estaba mirando la tele en su casa. Tuvo convulsiones, llamaron a la ambulancia y lo trasladaron al Hospital”.

Al ingresar el hombre en el nosocomio, lo entubaron y el primer diagnostico que le dieron a la familia es que le había dado un aparente accidente cerebrovascular. “A las ocho de la noche recién entra a emergencia, hasta las doce de la noche no supimos nada de él”.

La mujer relató que luego de varias horas volvieron a tener noticias sobre la salud de su hermano pero se habrían equivocado de persona. “Me dicen que él estaba borracho y en sillas de rueda, pero se confundieron de entrada, era un viejito”.

Pasados unos minutos del mal entendido, le comunican que había sufrido tuvo un derrame cerebral y que estaba con respirador. “Me dijeron que le hicieron un estudio de neurología, le dio un derrame irreversible, y que no era operable”. Además le sugirieron que le vaya preparando a su familia para lo peor, ya que el hombre solo vivía a raíz del respirador.

“Estuvimos esperando más de doce horas el parte de mi hermano. Reclamamos y después de dos horas sale una doctora y me da un informe de mi hermano. Nos hacen pasar a mí y a mi cuñada a un consultorio, con un papelito en mano me pregunta si yo era familiar de Fernando rodríguez. Me dicen que tuvo un derrame cerebral y que había muerto”.

El comentario de una de las médicas allí presentes, en estos momentos denunciada penalmente, fue lo que envolvió de ira a las familiares de la víctima. “Nos dice vean el lado bueno, el puede salvar muchas vidas porque sus órganos funcionan bien, a él lo está manteniendo con vida los medicamentos y respiradores”.

Pasado ese momento de profundo dolor, les comunicaron a los familiares que se encontraban fuera del Hospital el supuesto fallecimiento de Fernando Rodríguez. “Cuando salgo veo una camioneta del Incucai, de la morgue y de la policía”. El padre del hombre fue contundente y se negó rotundamente a donar los órganos de su hijo.

“El hombre del Incucai le revisa a mi hermano y dice que no podía firmar el acta de defunción porque él estaba vivo, respira y el corazón late”. Tras ello, sembró la duda de un posible error por parte de la médica que había dado el parte del supuesto deceso.

“Salgo del lugar y vuelvo a comunicar a mi familia que mi hermano no había muerto y se armó un quilombo. Sale la doctora con un hombre de seguridad y nos dice que quiere hablar con nosotros. Le dije de todo y que no le íbamos a sacar los órganos a mi hermano para donarlos. Ella me dice que hubo un error”. Hasta ese momento, el hombre aún no había fallecido.

Por último, Cintia Rodríguez expuso ante este medio que “Ayer recién tipo 18 horas le iban a subir al primer piso para que este mejor atendido supuestamente y hacerle un estudio. Y horas más tarde nos dijeron que murió. Para mí lo desconectaron.”

Misiones | La tragedia del colectivo Kruse en Roca los separó: la mujer lleva 77 días en terapia y él la espera en el parque del Hospital Madariaga https://t.co/DcZ9zlb17B pic.twitter.com/JY0q5mq5zs — misionesonline.net (@misionesonline) December 10, 2021

El descargo del Hospital

Por otro lado, desde el Hospital alegan que la médica le comunicó a la familia de Rodríguez que su estado de salud era cercano a la muerte, pero que no confirmó su deceso.

Aseguran que se trato de un malentendido y que la ablación solamente se puede llevar a cabo con el consentimiento de los familiares, quienes tienen que estar debidamente informados.