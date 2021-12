Investigan la muerte de un joven que se ahogó tras caer en un pozo de agua en Puerto Iguazú

Un joven de 21 años se ahogó tras caer en un pozo de agua de unos 20 metros de profundidad, hecho ocurrido en el barrio 2.000 Hectáreas de Puerto Iguazú y se investiga la causa de la caída.

Bomberos Voluntarios de aquella ciudad rescataron a alrededor de la medianoche de ayer un cuerpo sin vida del hombre, que estaba dentro de la excavación.

El hecho se registró ayer, alrededor de las 22:30 horas en una vivienda familiar ubicada en el barrio de las 2.000 Hectáreas de esta ciudad y los policías tomaron conocimiento del suceso mediante un vecino que se acercó y relató haber oído que un hombre había caído al pozo.

Una vez allí y tras las primeras averiguaciones, establecieron que un joven de 21 años, identificado como Gustavo Núñez, se encontraba en el domicilio de su vecino de 41 años, aparentemente compartiendo unos tragos cuando por causas que se tratan de dilucidar cayó a una excavación con agua de unos 20 metros de profundidad aproximadamente.

Los bomberos voluntarios de Iguazú extrajeron el cuerpo ya sin vida del joven, quien inmediatamente fue llevado hasta el Hospital local, donde el médico policial constató su deceso. se ahogo tras caer en un pozo de agua

Por su parte, el Juzgado de Instrucción N.º 3 de Puerto Iguazú ordenó la autopsia del cuerpo. Asimismo, el propietario del lugar fue demorado preventivamente hasta tanto se determinen las causales del desenlace fatal.

En el sitio trabajaron la División Policía Científica y la comisaría jurisdiccional

Llamado de emergencia

La estación de Bomberos recibió un llamado a las 22.30 horas, dando cuenta que un joven se habría caído a un pozo de agua de una profundidad de entre 15 y 18 metros en las 2.000 Hectáreas.

Inmediatamente partió hacia allí el móvil y al llegar al lugar constataron que había una persona en la profundidad del pozo, sumergida en el agua

Rápidamente comenzaron las tareas de rescate que culminó con la extracción del cuerpo que ya no tenía signos vitales.

El cadáver fue trasladado a Posadas a la Morgue Judicial para la correspondiente realización de la autopsia.

Puerto Iguazú | Denunció que dos jóvenes la llevaron inconsciente a un hotel de alojamiento y abusaron de ella

El pasado lunes, una joven de 19 años denunció ante la Comisaría de la Mujer a dos hombres por presunto abuso sexual a la salida de un boliche en la ciudad de las Cataratas. Los acusados se encuentran prófugos de la justicia.

El hecho fue conocido por medio de una publicación de la victima a través de las redes sociales. En Instagram, decidió contar la aberrante situación que vivió a la salida de un local bailable de la Localidad de Puerto Iguazú.

Comenzó exponiendo “Estos dos hijos de re mil puta me cagaron la vida (acompaña fotos de los acusados)… El lunes a las 5:30 o 6 salía de un boliche acá en Iguazú, dos chicos empiezan a pelear y me agarra un ataque de ansiedad y empiezo a llorar”.

V. S. acusó al hermano de su padrastro, Ezequiel N. Las fuertes acusaciones continuaron “Ezequiel dice que me iba a llevar a mí casa como siempre lo hizo cuando necesitaba. ¿Yo estaba empeda? SI pero, ese no le da el derecho de agarrarme cuando ya me quedé inconsciente y llevarme a un telo con su amigo (Mateo M.)”.

Tal como lo expuso en las redes sociales, no dudo en radicar la correspondiente denuncia en la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú. “La verdad ya no puedo recordar ni siquiera como me llevaron a ese lugar solo sé que desperté en un lugar desconocido y con el encima mío abusando de mí, me desperté porque ya me estaba lastimando”.

El crudo relato de la joven en las redes conmocionó a más de uno y es por ello que sus seguidores y no seguidores lo compartieron en sus historias de Instagram. “Apenas podía hablar y le decía que pare, me vuelvo a quedar inconsciente y escucho voces dónde él decía al amigo que ya estaba todo pago y que me iban a llevar a la casa de mi abuela”.

Fue aquella familiar quien le comienza a preguntar qué le había pasado al notar su estado de shock y acompañó hacia la Comisaría de la Mujer para radicar la denuncia. “De alguna u otra forma se enteraron y ahora están prófugos en otra provincia pero hasta que esto se haga justicia no pienso callar, los quiero presos violadores hijos de re mil puta van a pagar por todo el daño me causaron a mí y a mí familia”.

Por último, dejó asentado en la publicación “Les agradecía si comparten así entre todos podemos hacer que ellos paguen por todo”.