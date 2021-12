Médico posadeño advirtió sobre importancia de que las embarazadas se apliquen la tercera dosis de refuerzo

Debido al aumento progresivo de los casos de coronavirus a nivel nacional, el Dr. David Halac realizó un video donde se dirigió a las futuras madres e hizo hincapié en la importancia de que las embarazadas se apliquen la tercera dosis de refuerzo contra la enfermedad.

El médico posadeño David Halac llamó a las mujeres embarazadas a colocarse la tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus, sin importar el tipo de vacuna que se hayan aplicado. La recomendación surge a partir del aumento de los casos a nivel nacional y provincial.

«Entendemos que esto se puede replicar en Misiones y creemos conveniente que es estrictamente necesario que las embarazadas se hagan el refuerzo de la vacuna anti covid. Tienen que hacerlo a partir del cuarto mes de gestación porque se sabe que a partir de esta instancia empieza a darse una caída del nivel de defensas», explicó.

Sostuvo que esto último se da inclusive cuando la persona se aplicó la primera y la segunda dosis. Como bien se sabe, las embarazadas están incluidas dentro de la población de riesgo de un cuadro grave de la enfermedad, significando inclusive padecer de un cuadro tres veces más grave.

«Teniendo la tercera dosis no podemos asegurar que no se infecten con covid, pero sí estamos seguros de que no van a padecer una enfermedad grave por este virus», agregó el galeno en el video.

En ese sentido, invitó además a aquellas embarazadas que todavía no completaron su esquema de vacunación a hacerlo debidamente: «Por favor, recurran a los centros de salud más cercanos y se vacunen. Estamos seguros de que esta vacuna no provoca daños ni a las embarazadas ni al feto, por el contrario previene la enfermedad».