Culminaron los actos de ascensos en la Policía de Misiones

Ascendieron formalmente varios efectivos dependientes de las Unidades Regionales de la Policía de Misiones de Oberá, Eldorado, Leandro N. Alem y Apóstoles, y recibieron sus diplomas por haber sido promovidos al grado inmediato superior.

La primera ceremonia se realizó ayer a las 18:30 horas, en el Centro Cívico de Oberá, donde más de 113 efectivos policiales fueron ascendidos al grado inmediato superior.

En horas de esta mañana, en la Plaza de Armas de la Unidad Regional de Eldorado, ascendieron un total de 93 policías entre oficiales y suboficiales, quienes escalaron formalmente en sus jerarquías.

Más tarde a las 18:30 horas, se realizó la ceremonia frente al edificio histórico de la Unidad Regional de la localidad de Leandro N. Alem, donde fueron reconocidos y ascendidos un total de 102. También fueron distinguidos, los suboficiales mayores que pasaron a situación de retiro, por su larga y comprometida trayectoria como miembros de nuestra fuerza.

Una hora después, en la Unidad Regional de Apóstoles, ascendieron 70 efectivos, que también fueron reconocidos por sus superaciones profesionales y personales.

Cabe mencionar, que en todos los acontecimientos estuvieron presentes los titulares de cada Unidad Regional, intendentes locales, funcionarios del Poder Judicial e invitados de otras fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

El ministro de Gobierno entregó diplomas a los agentes de la Policía de Misiones que se capacitaron en técnicas de investigación y tácticas

El curso del que participaron oficiales de la policía de Misiones duró cuatro días en los cuales los profesionales recibieron capacitaciones acerca de técnicas de Investigación y Tácticas, vinculadas a la seguridad.

Estas jornadas de asesoramiento y capacitación fueron brindadas por instructores internacionales de la DEA y se llevaron a cabo dentro de la Universidad de las Fuerzas de Seguridad de Misiones.

El ministro Marcelo Pérez compartió orgullosamente este gran logro de la policía de Misiones a través de su cuenta de Twitter.

Marcelo Pérez: “Vivimos en tiempos en los que la sociedad va a demandar líderes que tengan un pensamiento crítico, constructivo e innovador”

El titular de la cartera de Gobierno provincial, Marcelo Pérez, alentó a los efectivos de la Policía de Misiones a crecer como profesionales para brindar un mejor servicio a la comunidad.

Lo expresó en el marco de la entrega de títulos de Perito e Identificación Física, Electrónica y Revenidos Automotriz, a más de 50 egresados de la fuerza. “Felicitaciones a todos por este importante logro”, señaló.

“No se queden solo con lo asimilado ni transcurran su carrera con aquel libro que leyeron o aquella cuestión técnica que aprendieron hace 15 años. Sean curiosos, innoven, busquen y crezcan en conocimiento, que éste siempre sea crítico y fundado. Porque, el pensamiento que no es racional es imaginario, no tiene límites y no es constructivo”, sostuvo el mandatario de Gobierno, Marcelo Pérez, en la entrega de títulos de Perito e Identificación Física, Electrónica y Revenidos Automotriz.

La actividad se realizó en la Universidad de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Misiones, donde los egresados de la Policía de Misiones concretaron el curso tras un año de capacitación.

“Fueron muchos meses de estudio. Vivimos en tiempos en los que la sociedad va a demandar líderes que tengan un pensamiento crítico, constructivo e innovador. Me permito dirigirme a Ustedes con absoluta, realmente con absoluta humildad, por favor tómenlo como un simple consejo, unas simples palabras”, señaló.

La capacitación estuvo a cargo de la Comunidad para la Investigación y Desarrollo de Pericias Automotriz que dictó contenidos en la materia.

En el encuentro acompañaron la presidente de la Comunidad para la Investigación y Desarrollo de Pericias Automotriz, Elisa Sfiligoy; el subsecretario de Seguridad y Justicia, Ariel Marinoni; y el jefe de la Policía de Misiones, Carlos Merlo.

Cabe señalar que esta es la 44° promoción de cursantes que alcanzan el título, a fin de mejorar su desempeño cotidiano.