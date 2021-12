¿Wanda Nara embarazada?, la foto que confirmaría que espera otro bebé con Mauro Icardi

Wanda Nara compartió una seguidilla de postales familiares bajo la leyenda “continuará” después de que se conociera que el futbolista le había pedido agrandar la familia y crecen los rumores alrededor de la preja.

Wanda Nara quiere ser mamá otra vez, y ya se lo dijo a Mauro Icardi. Tiempo atrás él había manifestado que no quería saber nada con seguir agrandando la familia, pero parece que tras su aventura con la China Suárez aflojó y el bebé estaría en camino.

Así lo dejó entrever la mediática en una publicación que hizo en Instagram, donde se ven varias postales que revelarían el misterio. En la primera aparece sola con el jugador, mientras que en la segunda están rodeados de Valentino, Constantino y Benedicto, los nenes que tuvo con Maxi López.

Y no se detuvo. En la siguiente postal la sumaron a Francesca -la primera del clan Icardi-, y por último a Isabella, la menor. La frase que dejó al final anticipa que habrá un sexo bebé. “Continuará”, dijo.

Wanda Nara fue sorprendida en un supermercado vestida de entrecasa: compró una pala, escoba y jabón para la ropa

Wanda Nara dejó el glamour que muestra en las redes sociales para ir al supermercado en busca de algunos artículos de limpieza que necesitaba para su casa de Nordelta, donde el viernes recibió la Nochebuena rodeada de amigos y familiares.

Varias personas que también estaban comprando en el lugar se sorprendieron al verla y un “valiente” se animó a pedirle una foto. Si bien estaba de entrecasa, ella no se negó, aunque un detalle de la postal se robó toda la atención.

La imagen, que fue compartida por la periodista Luciana Elbusto, dejó a la vista que la mediática compró una pala, escoba y un jabón para ropa de segunda marca.

Los costosos regalos que Mauro Icardi le hizo a Wanda Nara por Navidad

Mauro Icardi dejó varios regalos en el arbolito con el nombre de Wanda Nara, que luego del brindis de Navidad se acercó para saber qué eran. El futbolista la sorprendió con seis cajas de Hermès, su marca favorita.

Aunque no quiso mostrar el contenido de las mismas, Wanda se puso muy contenta porque no esperaba menos de él, ya que este año no se portó muy bien con ella. La engañó con la China Suárez y estuvieron al borde del divorcio.

“Gracias Santa. Fui y siempre soy muy buena”, expresó junto a sus obsequios, que superarían los 200 mil euros si se trata de sus carteras preferidas.

El parecido que sorprendió a todos en el programa de Guido Kaczka: “Soy la Wanda Nara de Quilmes” https://t.co/deDEbeghKl — misionesonline.net (@misionesonline) November 24, 2021



Fuente: TN