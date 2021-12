Posadas | Un vecino quemó basura y terminó originando un incendio en un pastizal 

No arrojar cigarrillos encendidos. Apague completamente brasas o fuegos de asados o basuras. No arroje vidrios como botellas, actúan como lupas.

No deje conectados equipos eléctricos que no va a utilizar como computadoras, hornos eléctricos o microondas, pavas y cafeteras, etc. Pueden causar un cortocircuito e incendio.