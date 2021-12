Tras casi dos años vuelve Flavio Bogado junto a Nick Warren a Posadas, en un evento que promete ser un gran show para los misioneros

El reconocido DJ y productor musical Flavio Bogado volverá a pasar música en un escenario y con un gran público en un evento masivo que se realizará el próximo 15 de enero en Posadas. Estará acompañado por el DJ de trayectoria internacional, Nick Warren. Tal y como sucedió antes de que comience la pandemia, ambos DJ compartirán escenario en un evento que promete ser memorable.

En febrero del 2020, justo un mes antes de se registre el comienzo de la pandemia de coronavirus en Argentina, Bogado compartió escenario junto a Nick Warren en el Parador La Aventura. Flavio Bogado junto a Nick Warren

“En ese momento no sabíamos lo que se venía, fue un evento memorable no solo por lo que ocurrió en toda la noche sino porque después vino la pandemia”, recordó y aseguró que este evento que se realizará en enero no aparenta ser menos. “En un día, la preventa se volvió soldout” y ahora restan la próxima venta de entradas y la última será la segunda que tendrá un valor de 5 mil pesos.

“Somos conscientes de que hay un rebrote de la pandemia, pero ojalá que aguante para poder vivir este 15 de enero un sábado al gran Nick Warren en Posadas”, manifestó. “Umma nos ofrece un lugar seguro y apto para hacer el evento”, agregó en diálogo con Misiones Online TV y aclaró que uno de los puntos de venta donde se pueden adquirir las entradas es compramisiones.com.ar.

Bogado señaló que este evento para él es muy importante dado que será el primero con estas características desde que comenzó la pandemia. “La idea es recuperar todo el tiempo perdido, fue un año muy difícil, donde no se trabajó, donde algunos se pudieron reinventar y donde otros como en mi caso, esperamos y pudimos aguantar estructuras”, reconoció.

Pese a todas las complicaciones que dejó la pandemia, el DJ admitió que la pandemia le permitió redescubrirse tanto a nivel personal como profesional. “Me reencontré con un viejo amor que fue poner música desde los discos de vinilo”, reveló.

“Reinventarse desde el concepto empresa es difícil porque toda la vida, al menos en mi caso lo que hice esta vinculado a la música, pero desde de la parte musical, conocí y viví otra faceta que fue empezar a poner música en bares donde no tenía la obligación de hacer bailar a la gente y nos dio la posibilidad de abrir esta nueva versión”, explicó Bogado.

A su vez, señaló que el panorama de la música y los espectáculos tiene un gran futuro dentro de la provincia. “Estamos volviendo con una buena agenda de fechas y dentro de muy poco tiempo vamos a tener a DJs muy importantes de la escena electrónica acá en la tierra colorada”, anticipó.

Su trayectoria como DJ

Inició en el año 1.980 cuando estaba en el secundario y conoció el vinilo y los casets. A partir de allí, fue testigo del impacto de las tecnologías sobre el mundo de la música.

En este sentido, manifestó que “se les facilitó mucho el trabajo a los Dj de hoy. Pero en mi caso, que vengo de la cuna del vinilo y del disco, mamamos otra cosa”.

Al respecto, si bien destaca los avances tecnológicos, asegura que “la diferencia de sonidos se nota”.

Por otra parte, se refirió al trabajo de Guillermo Atencio y consideró que “Hay distintos tipos de Dj”, en su caso, triunfó en el mundo porque se actualizó y supo “vender” a través de las redes sociales y sostuvo que algo similar ocurre en su desempeño en el rubro, ya que se refiere a sí mismo como “un DJ a todo terreno”.

También destacó el desempeño de Marquitos Zalazar, disyóquey y productor musical, y de muchos otros que alcanzaron el éxito dedicándose a un rubro en específico.

Bogado recordó que inició “poniendo música desde Queen y todo el romanticismo de la década de los 80 con U2”. También, “con el auge de la música nacional post guerra en Malvinas”. “En el 90 el eurodance con varios artistas y toda la evolución de la música en general” agregó.

Por último, el DJ emblemático de Misiones y la región, que ya entró en la categoría de ícono, consideró que es “una persona todo terreno y tengo el privilegio de que me encanta toda la música, cualquier género”.