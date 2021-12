Okulovich regresa al Turismo Nacional: “La intención será llevar el campeonato para Misiones”, dijo el piloto 

Finalmente, este lunes, Carlos Okulovich anunció que volverá a correr en el Turismo Nacional (TN) con un Honda Civic que será atendido por Guillero Chetta. El piloto de la tierra colorada quiere ser progranotina en la temporada 2022.

Okulovich retornará a la Clase 3 con el equipo que logró la victoria en la última fecha del campeonato 2020. El misionero ya supo coronarse en la categoría y espera el año próximo tener una buena performance para pelear el certamen.

“Estoy muy contento de volver a la categoría que me gusta mucho, había dejado porque opté por hacer Turismo Carretera. Arrancar el 2022 con TC no tenía muchas opciones que me convenzan y hablando con Guillermo Chetta surgió esta oportunidad de volver con su auto”, comentó “Oku”.

El piloto de Oberá emprenderá su segundo ciclo con el Chetta Racing y será a bordo de un Honda Civic, auto con el que logró buenos resultados.

«Vamos a ir con un solo auto, con chasis de Seba Prosperi, estamos con un gran equipo, con la misma gente que gané la última carrera en el 2020», dijo el piloto de la Capital del Monte.

“Uno siempre arranca el año con las expectativas bien arriba, pero la verdad es que con el auto que vamos pelear el campeonato. La categoría va cambiando, los autos y pilotos también, así que no va ser fácil pero tener un buen auto es importante”, afirmó.

En cuanto a las claves para pelear el certamen del TN, Okulovich se sinceró y dijo “no hay que parar, ser regular, no tener abandonos. Hay que sumar en todas las carreras y tener potencial para ganar, hay que trabajar para ser competitivo”, dijo.

Por último, el piloto misionero dijo “voy a tratar de hacer lo mejor posible para ser protagonista, queremos darles alegrías los fines de semana y la intención es llevar el campeonato para Misiones, vamos a trabajar para eso”, concluyó Carlos Okulovich.