Los migrantes aman la patria que los ama y se deja amar

Cuando revisamos lo que dicen los migrantes de los países que los acogen, resulta un patrón bastante definido en todos los países de Latinoamérica y seguramente del mundo: los migrantes aman la patria que los recibe

Los migrantes aman la patria, nos enamoramos de los lugares que nos dan oportunidades y ponen en valor nuestras capacidades; luego de transitar todo el sufrimiento del periplo migratorio, la mayoría de las veces en desamparo e ingratitud, viene el abrazo de la sociedad que nos recibe, es siempre un soplo, un insuflar de vida.

Para los que fueron bien recibidos en Chile bendicen aquel suelo con su amor y su esfuerzo para hacerla grande, Argentina recibe la misma recompensa, y cada uno de los migrantes se les va a oír, “este país es el mejor del mundo” en cualquiera que sea donde este y que su experiencia le haya servido para dignificarse, le haya dado la tan ansiada segunda oportunidad; yo mismo lo he dicho tantas veces, y puedo seguirlo diciendo desde mi gratitud, es sanador el abrazo de nuestra querida Argentina.

La gratitud es hermosa, la gente agradecida aun con pocos recursos tiende a ser mas felices que los que no lo son, muy seguramente los más de 2.2 millones de personas migrantes que están en la Argentina con sus sueños, sus esperanzas y su gratitud le abrazan a esta sociedad tanto como la sociedad a ellos, y el 1.3 millones de argentinos que está en otros países hace lo propio con quienes los reciben.

Los migrantes aman la patria donde sembrar sus sueños

El proceso de integración e inclusión es un camino de dos vías, donde la sociedad receptora pone mucho y los migrantes miran ese aporte con la mejor estima, la sociedad abraza, ayuda; el migrante recibe el amor sonador para sus heridas, desarraigo, las dificultades materiales y espirituales que trae; cuando puede ser uno más de la sociedad, la gratitud y el amor aflora, eso es lo que significa una nueva oportunidad, gratitud y felicidad y aportes al país de acogida.

Lo que ocurre con los factores expulsores en los países con migraciones forzadas, es que restan valor a la vida humana, la gente cuando huye se siente profundamente despreciada incapaz de ejercer sus derechos y otras posibilidades que son a la vida digna cotidiana lo mismo que el aliento a nuestros cuerpos.

Las personas que venimos de países convulsos, tenemos la sensación de perdida y fracaso en nuestras cienes, el lamento de los quedados atrás, nos aturde recurrentemente y el sobresalto nos toma a cualquier hora del día o la noche con llanto que sale sin permiso ni horario y en cualquiera que sea el lugar donde estemos. Heridas abiertas, sueños rotos vidas perdidas, lamentos esas tres palabras podrían esquematizar de manera básica la migración forzada, a estas alturas ya podríamos preguntar y ¿Cuándo termina eso, como desmontamos de nuestra psique tan terrible escenario?

Pues la aceptación, la sonrisa, la empatía y el abrazo tienen el poder de ser sanadores y respuestas a esas preguntas y surgen en el segundo acto de la migración.

El primer acto de la migración es la decisión y el acto mismo de migrar, esto de romper con la estructura social que te sostuvo siempre y salir a lo desconocido aterroriza, las dudas el dolor y temor, ¿cómo saber si estamos haciendo lo correcto?, además sabemos del sufrimiento que atraviesan los que van delante, estas ideas son como espinas en nuestra psique, pero se racionalizan hasta que el instinto de sobrevivencia de dice, hasta aquí puedes pensar, llegó la hora de correr; en tu cuerpo pesa más el sentimiento de fracaso, abandono, derrota que las pocas cosas que puedas traer, pero en medio de ese barranco la flor es una esperanza, que siembras en las sociedades que te reciben con amor y en la mayoría de los casos da frutos que sirven a los de aquí y los que quedaron atrás.

La menor de las suertes

El segundo acto tiene que ver con el proceso de inclusión e integración, ¿Cómo es conmigo la sociedad donde llego y cómo yo con ella, este segundo momento rompe la cadena de sufrimiento que traen los migrantes o en caso contrario lo agrava profundamente.

Hay países donde los migrantes pueden tardar años en regularizarse y acceder a derechos, en varios casos deben permanecer detenidos como delincuentes comunes mientras les permiten el derecho de solicitar asilo o radicación, otros son más amables, pero siempre hay en los sistemas barreras que agravan el dolor y prolongan el sufrimiento tanto del que lo transita como las familias que vieron en ella o él la esperanza de mejorar su condición de vida.

Sin embargo las trabas burocráticas, o el destrato o desmedro del sistema no es lo mismo que el espíritu de acogida del país, en Argentina por ejemplo, si bien en tiempos reciente se dictaron medidas de apoyo al migrante y los entes de derechos humanos libran a diarios batallas por el acceso a derechos, también es cierto que muchas, quizás una gran mayoría de las personas argentinas son amigables y receptivas, esa es la magia que hace amar, agradecer y entregar en gratitud el amor y el esfuerzo por esta Patria.

La lección de los jóvenes

Estas semanas recientes sucedieron actos de promoción de grados, donde adolescentes migrantes con muy alto rendimiento escolar, les ha tocado participar de escoltas, abanderados o hablarle al país que los ha recibido.

El relato de ellos frente al público coincide, una expresión de amor a la patria que les está dando la oportunidad de dignificarse, “Te tengo en el Corazón Argentina muchas gracias por tratarme igual que tus hijos aun cuando yo vengo de otro lugar”, mencionó Nayzareth Espejo una niña de 12 años que le habló a los presentes en su acto de promoción a Primer año con un promedio de 9.63, igual fue el caso de Adonay Romero, con un promedio de 9.92 y quien además le reconocieron ser el mejor compañero y mejor promedio de la institución, las palabras de agradecimiento por estar en ese sitial de honor, fueron inspiradoras, ellos no sintieron que fue un esfuerzo solo de ellos, si no que las maestras, las directivas y demás personal son la cara de un país que trabaja con ellos y el amor que les dispensa el entorno les llevó a lograr semejante merito, los discursos parecían decir Argentina esto lo hicisteis conmigo por eso esto es para ti.

Al mismo tiempo el estar conectado con los connacionales y con aquellos afectos de lugar de origen les añade otra pieza al rompecabezas de la vida del migrante, esa rara metamorfosis de la identidad la identidad cultural que se funde el consenso de las sociedades que recibe y se enriquece, mientras hunde su añoranza en la raíz profunda del lugar de dónde venimos.

Escuchando el discurso de Nayzareth y Adonay, pensaba ¿Cómo se si soy un buen migrante, que es un migrante, como lo imaginamos, como deberíamos ser?

¿Acaso una persona con un morral pesado y zapatos rotos?, creo que no; eso no nos define; somos personas cargados de sueños y esperanzas que buscamos dar todo lo que tenemos, no solo por las patrias, después de todo también entendemos la dimensión de las personas más allá de las banderas, un migrante es una persona con una enorme capacidad de dar, amar y ayudar a la continuidad del desarrollo de los países y las culturas que lo reciben.

Datos paradójicos en algunos países América Latina

Diferenciemos de manera básica que un inmigrante es quien llega al país y un emigrante el que se va, mientras que migrantes recoge ambos conceptos. Ahora miremos cuantas personas se han ido de estos países latinoamericanos y cuantos han llegado, lo curioso es que salvo Argentina por Sudamérica y tres por Centroamérica tienen más personas que se han ido que las que han llegado, es decir; más emigrantes que inmigrantes, pero la mayoría de ellos tienen duras barreras para acoger a migrantes.

País Emigrantes Inmigrantes Argentina 1.076.148 2.281.728 Bolivia 927.244 164.121 Brasil 1.897.128 1.079.708 Chile 1.645.015 643.800 Colombia 3.024.273 1.905.393 Ecuador 1.127.891 784.787 Guyana 348.413 31.169 Paraguay 896.484 169.567 Perú 1.519.635 1.224.519 Surinam 273.209 47.801 Uruguay 108.267 367.060 Venezuela 5.100.000 1.324.193 Total 17.943.707 10.023.846 https://www.migrationdataportal.org/es/themes/datos-sobre-migracion-relevantes-para-la-pandemia-de-covid-19

Centro América

Pais Emigrantes Inmigrantes Belice 52.756 63.043 Costa Rica 150.241 520.729 Guatemala 1.368.431 84.311 Honduras 985.077 39.195 México 11.185.737,00 1.197.624 Nicaragua 718.154 42.167 Panamá 139.520 313.165 Salvador 1.599.058 42.767 Total 16.198.974 2.303.001 Fuente: https://www.migrationdataportal.org/es/regional-data-overview/datos-migratorios-en-centroamerica

En el caso se Centroamérica llama la atención también que México se ubica entre los tres primeros países del mundo expulsores de migrantes del mundo detrás de China y Rusia y también es el lugar donde la movilidad humana toma aspectos de crisis.

Llegando al final del año y a dos años de pandemia, bien podemos reflexionar como personas, organizaciones y como países, cual es la posibilidad que les estamos dando a las personas en condición de movilidad, que estamos haciendo para que el mundo sea mejor en sentido de concreciones y no escatológicas de pan para hoy y hambre para mañana.

La migración requiere medidas acertadas para poderla aprovechar en el crecimiento de los países, trabajar dentro del marco de los derechos humanos y sobre todo dentro de la empatía que necesitan los hermanos caídos en desgracias por diferentes expulsores que hacen invivible sus lugares de origen.

José León Toro Mejias

Licenciado en Educación

Presidente de la Organización de Apoyo al Migrante Arepa Viva

Director de Gestión de la Pastoral para Migrantes y Refugiados de la Congregación San Pedro de la IELU

Conductor del espacio radial Migrantes

Editor de del Blog. www.migrantesnews.com